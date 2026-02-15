La probabile formazione del Bologna di Italiano per la sfida contro il Torino di Baroni: torna l’attacco titolare

In occasione della 25a giornata di serie A il Bologna di Italiano farà visita al Torino di Baroni per la sfida delle 18:00 allo stadio Olimpico Grande Torino. Diversi sono i ballottaggi e i dubbi che Vincenzo Italiano dovrà scogliere prima del fischio d’inizio.

Difesa, tra infortuni e ballottaggi

Davanti alla porta presidiata da Skorupski sono diversi i dubbi circa la coppia dei centrali difensivi che scenderà in campo questa sera. In difesa Vitik in vantaggio su Casale, mentre al suo fianco agirà Lucumì, più indietro invece Helland. Come terzini agiranno Miranda, visto l’infortunio di Lykogiannis, e Zortea con Joao Mario pronto dalla panchina.

Centrocampo e attacco, i ballottaggi

Non sarà della partita Pobega a causa dell’espulsione rimediata contro il Parma, al suo posto dovrebbe esserci Ferguson per affiancare Freuler, con Sohm pronto dalla panchina. Rimane in dubbio la presenza di Moro che ha subito una forte contusione al costato in Coppa Italia. Sulla trequarti dovrebbe rivedersi titolare Orsolini ma il ballottaggio con Bernardeschi è più che aperto, mentre al centro Odgaard sembra essere l’unico certo del posto. Sulla sinistra Più Rowe di Cambiaghi, mentre è più indietro nelle gerarchie Dominguez. Come punta centrale agirà Castro, con Dallinga pronto dalla panchina.

La probabile formazione del Bologna

Ecco gli undici probabili a cui si affiderà Italiano per la sfida di oggi contro il Torino.

Probabile formazione Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Vitik, Lucumì, Miranda; Freuler, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Rowe; Castro. A disp. Pessina, Ravaglia, Casale, Helland, Sohm, Joao Mario, Bernardeschi, Cambiaghi, Dallinga, Dominguez, Moro,. All. Italiano.

Indisponibili: De Silvestri, Likogiannis, Heggem.

Squalificati: Pobega