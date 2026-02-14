La probabile formazione del Torino per la 25a giornata contro il Bologna: ballottaggio a centrocampo per Baroni

Il Toro, reduce dal pareggio in esterna contro la Fiorentina affronta il Bologna in una gara casalinga che si preannuncia silenziosa, dato che la tifoseria granata protesterà lasciando per quanto possibile vuoto lo stadio, in particolare la Curva Maratona.

Ritornano Vlasic e Prati, che avevano saltato per squalifica la gara di Firenze e soprattutto torna il cholito Simeone pronto a guidare l’attacco granata contro un Bologna in cerca di riscatto da una piena crisi di risultati.

Ballotaggio a centrocampo, Simone dal 1′

Se in conferenza stampa l’allenatore Marco Baroni ha confermato in maniera quasi certa la presenza del cholito Simeone già dal 1′ minuto – con ogni probabilità al fianco di Adams – il ballottaggio di giornata sarà a centrocampo, dove il dubbio ricade tra Ilkhan e Prati. Baroni ha detto di dover ancora scegliere a chi affidare le chiavi del gioco granata per la sfida contro gli emiliani, “Prati ha un atteggiamento più da mediano” ha detto, mente Ilkhan effettivamente ha caratteristiche differenti dall’ex-Spal; il tecnico valuterà chi affiancare a un certo capitan Vlasic e a uno tra Casadei e Gineitis.

I dubbi sulle fasce

Sulle fasce ballottaggo: Aboukhlal è tornato dall’infortunio e secondo quanto detto da Baroni giocherà titolare, ma sulla fascia destra c’è il dubbio tra Lazaro e Pedersen. In difesa rimane confermato il terzetto di Firenze, con Marianucci, Coco e Maripan nel cuore della retroguardia granata, anche perché Ismajli non ha ancora smaltito il proprio infortunio.

La probabile formazione del Torino

Ecco i probabili 11 scelti da Baroni per la sfida contro il Bologna:

Probabile formazione Torino (3-5-2): Paleari; Marianucci, Maripan, Coco; Aboukhlal, Casadei, Ilkhan, Vlasic, Pedersen; Simeone, Adams. A disp. Israel, Siviero, Tameze, Ebosse, Biraghi, Nkounkou, Lazaro, Gineitis, Anjorin, Prati, Perciun, Zapata, Kulenovic, Njie. All. Baroni.

Indisponibili: Savva, Ilic, Ismajli, Obrador