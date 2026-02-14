Le parole di Marco Baroni alla vigilia di Torino-Bologna, sfida in programma domani alle 18 allo stadio Grande Torino

Vigilia di campionato: Baroni presenta la sfida che vedrà di fronte il Torino e il Bologna nella sfida valida per la venticinquesima giornata di campionato. Hanno lavorato ancora a parte Obrador, Ilic e Ismajli.

La conferenza stampa

Quanto vi mette pressione la protesta dei tifosi e in cuor suo forse preferirebbe giocare in trasferta?

“I tifosi sono la parte centrale del sistema calcio, chiaro che l’assenza della Maratona è un dispiacere mio personale ma io credo che certe situazioni siano legate alla passione, è uno scontento legato a questo, la cosa che vi ho detto è che noi dobbiamo fare il passo, dare tutto quello che abbiamo e la squadra sono convinto che lo farà anche domani”.

Teme più la voglia di rivalsa del Bologna o la difficoltà che alle volte hanno dimostrato i suoi giocatori ad affrontare squadre in crisi?

“Il Bologna è guidato da un allenatore bravissimo che fa un calcio moderno, internazionale, a volte ci sono dei momenti di difficoltà di risultati ma è una squadra forte, noi dovremo fare una partita di livello e di spessore, occorrerà una partita di livello da parte nostra”.

Domani torna Prati dalla squalifica: lo preferisce come regista? Giocherà al posto di Ilkhan?

“Devo decidere su questo, sono due giocatori simili ma diversi come attitudine in campo, Prati è più mediano, lo abbiamo apprezzato per come ha saputo porsi, per come è entrato nel gruppo, per la disponibilità, per dedizione al lavoro e dal punto di vista tattico, valuterò e andranno in campo entrambi”.

Il Toro è la squadra che col Verona ha segnato in contropiede: può essere un vantaggio? Quanto conteranno i cambi?

“Il Bologna porta pressione anche a uomo, però credo che è una partita in cui non si potrà pensare solo al contropiede, occorrerà anche dal punto di vista tecnico un livello massimale. Le sostituzioni nel calcio moderno sono un valore aggiunto, aiutano a incrementare le risorse, da questo punto di vista la mia attenzione è sempre rivolta a chi non parte”.

Simeone e Aboukhlal dopo lo spezzone al rientro sono pronti a giocare dal 1′?

“Sì prontissimi”.

Il Toro cerca continuità nei risultati per poter fare la differenza: è più pericolosa questa mancanza di continuità o il timore di affrontare chi deve risollevarsi?

“Il Bologna non è in crisi di gioco o risultati, stiamo lavorando sulla continuità ed è un punto centrale del nostro cammino”.

Simeone quindi potrà giocare dal 1′ o è in ballottaggio con Kulenovic che ha avuto continuità?

“Simeone non è in ballottaggio: se sta bene gioca, chiaro che abbiamo bisogno anche degli altri attaccanti e dovranno tutti essere pronti”.

Dobbiamo aspettarci qualcosa di diverso sulla difesa o si andrà con Coco, Maripan e Marianucci?

“Tameze ha avuto qualche problemino, Ismajli dovrebbe rientrare la prossima settimana, probabile che possano giocare i tre che già sono scesi in campo a Firenze”.

Come va l’inserimento di Ebosse?

“Ebosse si è inserito molto bene, noi abbiamo bisogno di mancini in quella catena perché spesso abbiamo giocato con dei destri nella catena di sinistri, questo non aiuta e quindi è un giocatore che presto andrà dentro”.

Possibile rivedere Biraghi come esterno?

“Sta lavorando come braccetto, è qualcosa che abbiamo condiviso con lui. Sui quinti abbiamo reintegrato anche Nkounkou ma non perché fosse fuori rosa ma perché c’era una sessione di mercato aperta e quindi ora contiamo sul suo apporto”.