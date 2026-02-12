I numeri di Torino-Bologna: Toro reduce dalla vittoria contro il Lecce, nella crisi le trasferte hanno salvato il Bologna

Torino e Bologna si preparano alla sfida della 24ª giornata, che le vedrà affrontarsi all’Olimpico Grande Torino. I granata, reduci dal pareggio acciuffato in extremis contro la Fiorentina e dalla vittoria sul Lecce, ospitano un Bologna in evidente difficoltà sia sul piano delle prestazioni sia su quello dei risultati.

Tra le mura amiche il rendimento del Toro, finora, è stato tutt’altro che brillante, peraltro molto simile a quello fatto registrare in trasferta. Nelle 12 gare stagionali disputate all’Olimpico, i granata hanno conquistato appena quattro vittorie, a fronte di sei sconfitte e due pareggi. L’ultimo successo è arrivato contro il Lecce; in precedenza, la vittoria contro la Cremonese a dicembre e i due squilli consecutivi contro Napoli e Genoa a ottobre.

In mezzo, diversi passi falsi e sconfitte pesanti, come i cinque gol incassati contro il Como e i più recenti ko contro Cagliari e Udinese. Il dato più preoccupante resta quello dei gol subiti: 20, a fronte dei soli 12 realizzati. Numeri che confermano le fragilità difensive dei granata anche davanti al proprio pubblico.

Il rendimento esterno del Bologna di Italiano

Momento complicato anche per il Bologna di Vincenzo Italiano che, dopo un avvio di stagione quasi perfetto e in linea con quanto mostrato lo scorso anno, si è progressivamente smarrito a partire da inizio dicembre, entrando in una fase negativa da cui non è ancora riuscito a uscire. A segnare l’inizio della crisi rossoblù è stata la sconfitta casalinga contro la Cremonese del primo dicembre. Da allora, il Bologna ha vinto soltanto una delle successive undici partite, contro il Verona.

Rossoblù a punti solo in trasferta negli ultimi due mesi

Reduce da quattro sconfitte consecutive, la squadra ha visto peggiorare anche il rendimento in trasferta, che resta comunque leggermente migliore rispetto a quello casalingo. Oltre al successo contro il Verona, gli unici altri punti conquistati da inizio dicembre sono arrivati proprio lontano da casa: i pareggi contro Lazio, a Roma, e Como. Nel complesso, il bilancio esterno dei rossoblù rimane in equilibrio, con quattro vittorie, quattro pareggi e quattro sconfitte, 20 gol segnati e 17 subiti.