Le parole di Marco Baroni poco prima dell’inizio della partita di Serie A tra Torino e Bologna valida per il 25° turno

Marco Baroni ha parlato a Sky Sport poco prima dell’inizio di Torino-Bologna, ecco le sue parole: “Il presidente pretende impegno massimo da parte di tutti. La squadra deve veramente solo pensare alla maglia che indossa. Il futuro passa dal presente, dall’oggi e da disputare una partita di altissimo livello contro un avversario forte. Ilkhan sta facendo molto bene. In settimana ha avuto un piccolo attacco influenzale. Ragazzo che sta avendo continuità di minutaggio. Differenza con Prati? Uno è più mediano, uno è più regista. Uno oggi parte, l’altro andrà dentro. Vlasic è insostituibile per noi, per il carisma, per la partecipazione e la dedizione. Io lo vedo tutti i gioni nel quotidiano ed è uomo squadra”.

Marco Baroni, head coach of Torino FC, looks on prior to the Coppa Italia quarter final football match between FC Internazionale and Torino FC.
ultimo aggiornamento: 15-02-2026

Adams prima di Torino-Bologna: “Spero di essere decisivo oggi”