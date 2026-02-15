Per i granata fa tutto Vlasic, con un’autorete e il gol del momentaneo pareggio Castro chiude i giochi. Dopo un mese il Bologna ritrova la vittoria contro un Toro inesistente

Niente da fare per il Torino che in uno stadio semivuoto a causa della contestazione incassa l’ennesima sconfitta stagionale contro il Bologna che passa per 1-2 al Grande Torino. Succede tutto nella ripresa: autorete di Vlasic che si fa poi perdonare trovando il rimpallo del momentaneo pareggio e gol di Castro a chiudere le danze. Intanto, sugli spalti, si consuma l’ennesima puntata di una contestazione che vede i gruppi del tifo organizzato, tanto in curva Maratona quanto in Primavera, restare fuori dallo stadio.

Torino-Bologna, primo Tempo

In un clima di piena e apertissima contestazione, con Curva Maratona e Curva Primavera praticamente deserte, il Toro ospita al Grande Torino il Bologna. Per l’occasione Baroni preferisce Ginetis a Casadei a centrocampo e, sulla destra, Pedersen al posto di Lazaro. Sulla sinistra, invece, schierato Aboukhlal. Pronti via e se in campo il Toro prova a costruire gioco, dagli spalti semivuoti del Grande Torino piove un lungo elenco di cori contro il presidente Urbano Cairo. Unico “rumore” che pervade tutto lo stadio. Sul terreno di gioco, intanto, gli uomini di Baroni provano a fasi vedere prima con un cross di Aboukhlal, terminato tra le braccia di Skorupski, e poi con Gineitis che non sorprende però la difesa ospite. Al 21’ l’occasione più chiara arriva però dal Bologna con Castro che impatta a pochi centimetri dalla linea di porta. Fortunatamente la conclusione non è abbastanza potente e Paleari fa sua la sfera. Tre minuti più tardi ci prova Vlasic: scarico su Adams, filtrante perfetto per Simeone che non riesce però ad ottenere più di un calcio d’angolo. Si alzano adesso i ritmi del match con Bernardeschi che lancia una ripartenza fulminea, ribalta il fronte e si invola in solitaria verso Paleari che blocca facilmente una conclusione comunque debole. Al 39′ è il Toro a sprecare clamorosamente quella che sarebbe potuta essere l’occasione del vantaggio. Pedersen parte in solitaria, il Cholito lo segue e si allarga ma il compagno invece di sfruttare il movimento di Simeone tenta il cross al centro che viene spazzato dalla difesa del Bologna. Pochi istanti più tardi sono invece gli ospiti a non sfruttare l’occasione del vantaggio e dopo un minuto di recupero il direttore di gara manda tutti negli spogliatoi. Tanta contestazione sugli spalti e poche, pochissime, emozioni in campo quasi tutte a tinte rossoblù in questo primo tempo che si chiude sullo 0-0 tra Torino e Bologna.

Torino-Bologna, secondo tempo

Il secondo tempo parte con un doppio cambio tra le fila del Toro: fuori Adams e Aboukhlal, dentro Zapata e Lazaro. Bastano 4 minuti è il risultato cambia, con il Bologna che trova un vantaggio fortunoso per un’autorete di Vlasic. Un butto colpo per i granata che accusano e sembrano non riuscire a rialzare la testa. Baroni prova allora a cambiare qualcosa richiamando in panchina Prati e Gineitis: al loro posto Ilkhan e Casadei. All’11’ è proprio Ilkhan a recuperare palla e lanciare Zapata. L’attaccante però spreca tutto servendo Simeone in modo impreciso e il cross del Cholito finisce direttamente tra le braccia del portiere. Quattro minuti più tardi il Bologna sfiora il raddoppio con Sohm, bloccato da Paleari che chiude in angolo. Ma è Vlasic il vero protagonista di questo inizio ripresa: dopo l’autorete che manda in vantaggio il Bolgona si fa perdonare e al 17’ spedisce in porta la rete dell’1-1 granata. Azione solitaria di Zapata che va alla conclusione, ribattuta dal portiere rossoblù: Vlasic si avventa sul pallone e non sbaglia riportando il Toro in carreggiata. Il pareggio è però un’illusione che dura lo spazio di appena 8 minuti: al 25’, infatti, Marianucci si fa superare da Castro che infila in porta il pallone dell’1-2. Al 36’ è Casadei a conquistare un’interessante punizione dalla trequarti dopo il fallo di Sohm ma Coco spreca tutto sparando la palla in curva. Finisce così, Torino-Bologna: dopo 5 minuti di recupero il triplice fischio annuncia il definitivo 1-2 del Bologna, che torna alla vittoria dopo un mese esatto dall’ultimo successo, e il Toro, ancora una volta, esce di scena tra i fischi.