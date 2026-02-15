Le pagelle di Torino-Bologna 1-2: Vlasic e Zapata ci provano ma è una brutta partita, male Marianucci in difesa

PALEARI 6: primo intervento dopo 20 minuti, quando il numero 1 granata blocca il colpo di testa di Castro. Altra parata facile su Bernardeschi al 26′. Mentre quella al 41′ è più complicata, sempre sul numero 10 del Bologna. Nel secondo tempo subito un’altra facile parata su Rowe. Non può nulla sul gol dell’1-0 del Bologna. Al 60′ fa una parata bellissima sul destro di Sohm. Poco da fare anche sul secondo gol.

MARIANUCCI 4.5: sulla destra si trova a fronteggiare Rowe, che è vivace ma viene tutto sommato contenuto nel primo tempo. Nel secondo invece confeziona il gol del vantaggio. Al 70′ Castro si gira su di lui e segna il 2-1. Troppo facile. Brutta partita. (st 40′ NJIE: sv).

MARIPAN 5.5: l’avversario di oggi è Santiago Castro, da affrontare al centro della difesa. Ammonito al 20′ per fallo su Rowe. Parte non benissimo, finisce meglio e non ha particolari sbandate. Ma la difesa da lui guidata resta la più battuta del campionato.

COCO 5.5: nella prima frazione di gioco Bernardeschi lo mette un po’ in difficoltà ma non incide. Si tratta di quello che sbaglia meno in difesa. Da segnalare una punizione battuta nel secondo tempo con palla finita probabilmente fuori dallo stadio.

PEDERSEN 5: preferito a Lazaro, gioca titolare sulla destra. Solita storia. Tanta corsa ma scelte sbagliate quando si tratta di passare la palla, crossare o tirare in porta.

VLASIC 6.5: il capitano del Torino prova a prendere la squadra sulle spalle nei primi 45 minuti, ma non apporta un supporto offensivo in grado di mettere in difficoltà il Bologna. Al 49′ tocca il cross di Rowe e fa autogol. Al 62′ si rifà segnando il gol del pareggio. Una delle poche luci. Ammonito all’87’.

PRATI 5.5: prima da titolare in Serie A al Torino per il nuovo numero 4 granata. Tanti palloni toccati e cambi di gioco azzeccati ma non fluidifica in modo decisivo la manovra. (st 8′ ILKHAN 5.5: non cambia nulla rispetto a prima).

GINEITIS 6: gioca lui e non Casadei nella parte sinistra di centrocampo. Fondamentale in fase di interdizione, dove più volte copre in maniera corretta in fase difensiva. Ammonito al 51′ per fallo su Lucumì. (st 8′ CASADEI 5.5: non si fa sentire in mezzo al campo. Prova a cambiare il ritmo quando il Torino avanza ma non è supportato. Con i piedi può fare meglio).

ABOUKHLAL 5.5: superato l’infortunio e complice l’assenza di Obrador il marocchino gioca sulla sinistra nel nuovo ruolo che gli ha cucito addosso Baroni. Qualche sgroppata ma non impensierisce Joao Mario che in fase di attacco lo supera facilmente. (st 1′ LAZARO 5: non contiene Bernardeschi facendolo avanzare per l’assist del gol di Castro. Non è una marcia in più).

ADAMS 5.5: qualche imprecisione tecnica, ma si abbassa spesso a ricevere palla e a smistare. Nessun tiro in porta nel primo tempo e poi viene sostituito. (st 1′ ZAPATA 6.5: ottima azione che porta al gol di Vlasic dell’1-1. Usa bene il corpo e lotta).

SIMEONE 6: suo il primo tiro del Torino praticamente alla mezz’ora, che viene murato. Atteggiamento giusto e voglioso come sempre, ma appare nervoso anche con i compagni. Cresce nel corso della partita, ma riceve pochissimi palloni giocabili.

BARONI 4: se il futuro di cui parla è questo… aiuto! Squadra che perde l’ennesima partita e stadio vuoto. Sono passate 25 giornate. 25. Ancora non c’è una quadra. Nei titolari, negli interpreti, nei ruoli, nei cambi. Situazione preoccupante.