Il tecnico del Bologna ha commentato così la vittoria della sua squadra al termine di una prestazione convincente

Italiano, l’allenatore del Bologna, ha commentato così la prestazione all’Olimpico Grande Torino terminata in favore della sua squadra: “Il centravanti ogni tanto può lavorare negli ultimi 16 metri e decidere le partite, come ha fatto Castro. La sua è stata un’ intuizione grandiosa, grazie a questo gol vinciamo una partita importantissima dopo un periodo non bello. Si, gli attaccanti, soprattutto Rowe che ha capacità di andare sull’ uno contro uno, quando aggiungerà concretezza sotto porta potrà diventare un giocatore di grande livello. Bernardeschi sta crescendo, peccato per il recente infortunio alla spalla, ma adesso sta tornando a crescere, quando ritroverà brillantezza potrà tornare a essere più pericoloso.

In 45 giorni abbiamo un po’ smarrito quella capacità di andare spesso in gol e limitare gli avversari, e in questo mese e mezzo abbiamo abbandonato tutto questo. Ci serviranno altre prestazioni di livello per cercare di fare bene e per tentare di rientrare in zona Europa anche ad Aprile. Adesso ci vuole continuità di prestazione e di risultato per uscire da questo momento non bello. Ci sono stagioni che svoltano in maniera negativa, abbiamo affrontato squadre in ottima condizione e situazioni difficili tutte insieme, abbiamo tempo per riprenderci e dobbiamo cercare di farlo. Possiamo esprimerci anche meglio di quello che abbiamo mostrato stasera”.

La conferenza stampa



Finalmente la vittoria: pensi che ci sia ancora qualcosa da migliroare?

Avevamo vinto a Verona poi non siamo riusciti a dare continuità. Bene oggi perchè i ragazzi hanno capito che avevamo bisogno di risultati e non l’hanno sbagliata. Guardate i due gol: oggi Castro ci ha regalato i tre punti. Credo che possiamo fare anche meglio ma c’è bisogno di risultati. Non siamo una squadra che si deprime ma credo che oggi la differenza sia stata fatta nella testa. Adesso dobbiamo continuare con questo tipo di prestazioni e aggiungere risultati.

Oggi cosa c’è stato di diverso?

Già nel riscaldamento c’era una grande attenzione, una grande qualità, una grande tecnica e vince sempre quella. Poi l’approccio e la mentalità con cui abbiamo fatto questa partita hanno fatto la differenza. E questo mi rende molto felice perchè vuol dire che nei momenti difficili riusciamo ad attaccare la spina.

Cosa ci puoi dire su Somh?

Mi è piaciuto tantissimo Sohm, il portiere gli ha fatto una parata bellissima. Nel secondo tempo gli ho detto di attaccare di più insieme a Castro. E questo ha dato la possibilità di stazionare di più nella loro area. Oggi mi è piaciuto, era alla sua prima da titolare, lavora tantissimo sa lavorare da centrocampista, sa attaccare bene gli spazi, oggi mi è piaciuto davvero molto.