Il comunicato della Curva Maratona: anche contro il Bologna continuerà lo sciopero come già col Lecce

Curva di nuovo vuota, come già contro il Lecce. In occasione della sfida al Bologna la Curva Maratona ha comunicato l’intenzione di continuare a lasciare vuoto il proprio settore. “Non è disinteresse, non è abbandono, è un segnale. Anche per la partita contro il Bologna la Curva Maratona ha deciso di continuare a non essere presente. La Curva che manca parla più di qualsiasi coro”.

Il comunicato completo