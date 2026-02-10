Il colombiano contro la Fiorentina è stato uno dei giocatori che è andato più vicino a trovare la rete: buona prestazione del capitano
Contro la Fiorentina, nell’arco dei 90 minuti sono stati in pochi i giocatori in grado di aver modificato l’inerzia dell’incontro. Tra gli altri, l’ingesso in campo del capitano Zapata è stato fondamentale per riuscire a dare maggiore peso e opportunità al reparto offensivo del Torino. Il colombiano ha messo in difficoltà De Gea quando il risultato era fermo ancora sul 2-1: sua dunque l’unica altra occasione al di là dei gol di Casadei e Maripan.
Un rientro positivo
Dal rientro dall’infortunio, Zapata ha raramente mostrato sprazzi delle straordinarie qualità fisiche e tecniche che lo avevano contraddistinto prima del lungo stop. Tuttavia, contro la squadra di Vanoli, il colombiano è entrato bene in campo, riuscendo spesso a far salire il Torino e a mettere in difficoltà la difesa avversaria. Dei tre tiri in porta complessivi dei granata, uno è stato infatti tentato proprio da Zapata che, pur senza trovare la via del gol, ha dato continuità alla manovra offensiva, dando origine all’azione da cui è poi scaturita la punizione decisiva per la rete di Maripan nei minuti finali.
Prova di carattere, ora serve continuità
Dopo essere tornato a mostrare concreti pericoli verso le retroguardie avversarie, Zapata dovrà ora cercare di rendere sul campo dal punto di vista della continuità. Il colombiano è ancora a secco di gol nel nuovo anno, e la sua ultima marcatura risale all’8 dicembre, un intervallo di tempo troppo lungo per un giocatore come lui. Con l’arrivo di Kulenovic e il recupero di Simeone, il capitano granata sarà chiamato a dover fronteggiare una concorrenza decisamente maggiore rispetto a qualche settimana fa, e per questo tutte le opportunità che avrà in campo saranno fondamentali per cercare di lasciare il segno.
Lui meno bene degli altri per ovvi motivi, ma tutto il nostro attacco non è molto atomico e va, per così dire, a folate, con Adams e Simeone discontinui e con limitato numero di reti, date le loro potenzialità.
??? ma siete sicuro di quello che dite ? ha avuto un’occasione , ok , per altro in cui poteva fare meglio perchè spara addosso al portiere…. lo trovo pesante, lento , mai nel gioco …. purtroppo sia chiaro , non porvo nessuna felicità nel constatare che ad oggi non… Leggi il resto »
Purtroppo non è più quello di prima. Prenderà presto il posto di Moretti,a meno che il nano si dissolva in un una nube tossica.