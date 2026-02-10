Il colombiano contro la Fiorentina è stato uno dei giocatori che è andato più vicino a trovare la rete: buona prestazione del capitano

Contro la Fiorentina, nell’arco dei 90 minuti sono stati in pochi i giocatori in grado di aver modificato l’inerzia dell’incontro. Tra gli altri, l’ingesso in campo del capitano Zapata è stato fondamentale per riuscire a dare maggiore peso e opportunità al reparto offensivo del Torino. Il colombiano ha messo in difficoltà De Gea quando il risultato era fermo ancora sul 2-1: sua dunque l’unica altra occasione al di là dei gol di Casadei e Maripan.

Un rientro positivo

Dal rientro dall’infortunio, Zapata ha raramente mostrato sprazzi delle straordinarie qualità fisiche e tecniche che lo avevano contraddistinto prima del lungo stop. Tuttavia, contro la squadra di Vanoli, il colombiano è entrato bene in campo, riuscendo spesso a far salire il Torino e a mettere in difficoltà la difesa avversaria. Dei tre tiri in porta complessivi dei granata, uno è stato infatti tentato proprio da Zapata che, pur senza trovare la via del gol, ha dato continuità alla manovra offensiva, dando origine all’azione da cui è poi scaturita la punizione decisiva per la rete di Maripan nei minuti finali.

Prova di carattere, ora serve continuità

Dopo essere tornato a mostrare concreti pericoli verso le retroguardie avversarie, Zapata dovrà ora cercare di rendere sul campo dal punto di vista della continuità. Il colombiano è ancora a secco di gol nel nuovo anno, e la sua ultima marcatura risale all’8 dicembre, un intervallo di tempo troppo lungo per un giocatore come lui. Con l’arrivo di Kulenovic e il recupero di Simeone, il capitano granata sarà chiamato a dover fronteggiare una concorrenza decisamente maggiore rispetto a qualche settimana fa, e per questo tutte le opportunità che avrà in campo saranno fondamentali per cercare di lasciare il segno.