Il colombiano contro la Fiorentina è stato uno dei giocatori che è andato più vicino a trovare la rete: buona prestazione del capitano

Contro la Fiorentina, nell’arco dei 90 minuti sono stati in pochi i giocatori in grado di aver modificato l’inerzia dell’incontro. Tra gli altri, l’ingesso in campo del capitano Zapata è stato fondamentale per riuscire a dare maggiore peso e opportunità al reparto offensivo del Torino. Il colombiano ha messo in difficoltà De Gea quando il risultato era fermo ancora sul 2-1: sua dunque l’unica altra occasione al di là dei gol di Casadei e Maripan.

Un rientro positivo

Dal rientro dall’infortunio, Zapata ha raramente mostrato sprazzi delle straordinarie qualità fisiche e tecniche che lo avevano contraddistinto prima del lungo stop. Tuttavia, contro la squadra di Vanoli, il colombiano è entrato bene in campo, riuscendo spesso a far salire il Torino e a mettere in difficoltà la difesa avversaria. Dei tre tiri in porta complessivi dei granata, uno è stato infatti tentato proprio da Zapata che, pur senza trovare la via del gol, ha dato continuità alla manovra offensiva, dando origine all’azione da cui è poi scaturita la punizione decisiva per la rete di Maripan nei minuti finali.

Prova di carattere, ora serve continuità

Dopo essere tornato a mostrare concreti pericoli verso le retroguardie avversarie, Zapata dovrà ora cercare di rendere sul campo dal punto di vista della continuità. Il colombiano è ancora a secco di gol nel nuovo anno, e la sua ultima marcatura risale all’8 dicembre, un intervallo di tempo troppo lungo per un giocatore come lui. Con l’arrivo di Kulenovic e il recupero di Simeone, il capitano granata sarà chiamato a dover fronteggiare una concorrenza decisamente maggiore rispetto a qualche settimana fa, e per questo tutte le opportunità che avrà in campo saranno fondamentali per cercare di lasciare il segno.

Duvan Zapata of Torino FC
ultimo aggiornamento: 10-02-2026

Cup
Cup
25 minuti fa

Lui meno bene degli altri per ovvi motivi, ma tutto il nostro attacco non è molto atomico e va, per così dire, a folate, con Adams e Simeone discontinui e con limitato numero di reti, date le loro potenzialità.

odix77
odix77
1 ora fa

??? ma siete sicuro di quello che dite ? ha avuto un’occasione , ok , per altro in cui poteva fare meglio perchè spara addosso al portiere…. lo trovo pesante, lento , mai nel gioco …. purtroppo sia chiaro , non porvo nessuna felicità nel constatare che ad oggi non… Leggi il resto »

Berggreen
Berggreen
2 ore fa

Purtroppo non è più quello di prima. Prenderà presto il posto di Moretti,a meno che il nano si dissolva in un una nube tossica.

