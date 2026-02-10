Dopo il mercato e le recenti prestazioni, Baroni ha ora più possibilità di modulare la squadra

Reduce dalla vittoria contro il Lecce e dal pareggio strappato all’ultimo respiro contro la Fiorentina, il Torino si prepara alle prossime sfide di campionato dopo aver recuperato un po’ di ossigeno.

La situazione di classifica impone ancora di guardarsi più indietro che avanti, ma almeno il mercato ha garantito a Baroni e ai granata nuova linfa e qualche alternativa in più dal punto di vista tattico. Oltre alle opzioni in attacco e in difesa con gli arrivi di Kulenovic e Marianucci, il Toro ha trovato nuove soluzioni soprattutto a centrocampo, dove il reparto appare ora aperto a diverse possibilità.

L’arrivo di Prati, in sostituzione di Asllani, ha portato maggiore duttilità: l’ex Cagliari, come confermato dallo stesso Baroni, può giocare sia da metodista davanti alla difesa sia da mezzala nel centrocampo a tre, offrendo così più alternative tattiche al tecnico granata. Autore di una buona prestazione in Coppa Italia contro l’Inter, Prati sembra destinato a diventare il nuovo punto di riferimento di Baroni in mezzo al campo.

La crescita di Casadei

Vlasic resta invece il giocatore irrinunciabile del Torino: capitano, trascinatore e leader tecnico della squadra. Anche Casadei è in netta crescita nelle ultime settimane. Dall’inizio dell’anno, il classe 2003 sta risultando decisivo in fase realizzativa, dove gli si chiedeva uno step in avanti.

Con un fisico importante e una vena realizzativa evidente fin da giovane, il centrocampista sta finalmente riuscendo a rendersi pericoloso nell’area avversaria, imponendosi sui cross e nei duelli aerei, come dimostrano i gol segnati contro Verona, Udinese e Fiorentina.

Gineitis, Ilkhan e Anjorin

Al netto delle ultime partite saltate per infortunio, anche Gineitis resta un giocatore su cui Baroni punta molto: il lituano aveva infatti superato Casadei nelle gerarchie nelle settimane precedenti. Con Anjorin che sta trovando sempre più spazio nelle rotazioni e Ilkhan che ha offerto buone prestazioni da quando Asllani è stato messo sul mercato, le alternative a disposizione di Baroni sono dunque molteplici, in un reparto che aveva estremo bisogno di diventare una risorsa concreta per il Torino.