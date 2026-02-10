Ecco a quanto ammonta il valore delle squadre di Serie A dopo le numerose operazioni del mercato invernale

Il mercato invernale ha rappresentato un’occasione importante per tutti i club di Serie A, permettendo alle società di intervenire sulle proprie rose con l’obiettivo di rinforzarle in vista della seconda parte della stagione. Con l’avvicinarsi del momento decisivo del campionato, ogni squadra cercherà di trarre il massimo beneficio dagli investimenti effettuati. Con la chiusura ufficiale della finestra di mercato, è ora possibile analizzare e stimare il nuovo valore delle rose, alla luce delle operazioni concluse nelle ultime settimane.

Le prime squadre del campionato per valore

Su tutte, la rosa con il valore più elevato della Serie A è quella dell’Inter, con una stima complessiva che si aggira intorno ai 667 milioni di euro. A seguire, con oltre 100 milioni di differenza, si colloca la Juventus, il cui valore si attesta sui 551 milioni. A chiudere il podio è il Milan di Allegri, valutato 494 milioni di euro e unica squadra del campionato a non aver registrato variazioni di valore dall’inizio della stagione. Nella fascia dei 400 milioni rientrano anche Napoli e Roma, seguite da Atalanta e Como, con valori stimati rispettivamente in 386 e 313 milioni di euro. A completare la parte sinistra della classifica si trovano infine Bologna, Fiorentina e Lazio, tutte con una valutazione che oscilla tra i 200 e i 300 milioni di euro.

Torino 14esimo, tra Udinese e Genoa

Nella parte destra della classifica, invece, il Sassuolo, neopromosso, si colloca al primo posto tra le ultime dieci squadre con un valore stimato di 162 milioni di euro. Seguono Parma e Udinese, con valutazioni complessive rispettivamente di 156 e 138 milioni di euro, che precedono il Torino, attualmente al 14° posto. I granata, infatti, a seguito delle ultime operazioni di mercato, hanno registrato un calo del 2,5% rispetto all’inizio della finestra invernale, attestandosi su un valore complessivo di 136 milioni di euro.

Le ultime squadre per valore

Con meno di un milione di differenza, il Genoa si colloca alle spalle della squadra di Baroni, mentre Cagliari e Pisa sono le ultime due società a superare di poco la soglia dei 100 milioni. Al di sotto di questo valore si trovano infine le squadre che chiudono la classifica: Lecce, Verona e Cremonese, con una valutazione compresa tra i 76 e i 92 milioni di euro.