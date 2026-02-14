Il Torino ritrova il tecnico del Bologna che era stato tra i papabili per la panchina granata della stagione 24/25

Le strade del Torino e di Italiano si incrociano un’altra volta, domani sera all’Olimpico Grande Torino andrà in scena il match tra Torino e Bologna che vedrà il tecnico dei rossoblù ritrovare di nuovo i granata, dopo essere stato vicino ad esserne l’allenatore. Vincenzo Italiano ha sempre ribadito la stima nei confronti della presidenza granata e dell’ambiente Toro, verso cui si è sempre posto con parole di rispetto.

Il buon rapporto con Cairo e il rispetto per il Torino

Dopo la fine del triennio di Ivan Juric, le strade del Torino e del tecnico croato si separano al termine della stagione 23/24. I granata si preparano, dunque, alla nuova stagione con una lunga lista di papabili allenatori tra cui proprio Vincenzo Italiano, il cui destino però sarà a Bologna mentre invece quello di Paolo Vanoli sarà al Toro. Il tecnico del Bologna è sempre stato tra gli allenatori preferiti dal presidente del Torino anche in virtù del loro ottimo rapporto, fatto di stima reciproca, che non è mai stato nascosto in questi anni. Il tecnico ex Fiorentina ha infatti ribadito, più volte, il suo apprezzamento per il presidente granata in occasione di alcune conferenze stampe. Oltre che manifestare la sua ammirazione per il mondo Toro verso cui si è sentito, come nell’occasione della finale di Conference League con la Fiorentina, anche in dovere di regalare una gioia ai tifosi granata, in virtù del gemellaggio che lega le due tifoserie, una gioia che però non è arrivata per entrambe le squadre.

Italiano ritroverà i granata per la 13a volta in carriera

Vincenzo Italiano ha affrontato i granata 12 volte in tutta la sua carriera, trovando la vittoria in 6 occasioni, pareggiando 4 volte e perdendo in sole 2 circostanze. Domani sera, dunque, il Torino e Italiano si incrociano per la 13a volta, tra ottimi rapporti e destini opposti.