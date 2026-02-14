La società granata comunica la chiusura del settore ospiti e la vendita ai tifosi residenti di Bologna, facendo chiarezza su un dettaglio

La partita tra Torino e Bologna di domani sera vedrà il settore riservato agli ospiti vuoto. Come disposto dalle Autorità, infatti, il settore ospiti è chiuso e la vendita è vietata ai residenti in Provincia di Bologna. Tuttavia ci saranno un centinaio dei tifosi del Bologna, come spiegato dallo stesso Torino in risposta a un utente su X, che per ragioni di sicurezza andranno a occupare la parte del settore dei distinti a fianco a quello degli ospiti.