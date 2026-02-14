Nell’estate del 2024 i rossoblù furono vicini a portare Casadei in Italia: qualche mese dopo era poi arrivato il Torino

I granata sono in un momento della stagione abbastanza difficile da decifrare, con troppi punti a distanziarli dall’Europa, ma altrettanti sufficienti a non temere più di tanto la retrocessione; di fronte a loro arriva il Bologna, che domenica sarà ospite al Grande Torino per uscire dal proprio momento buio e tornare ad inseguire le zone europee. Baroni a centrocampo è pronto ad affidarsi a Casadei nel ruolo di mezz’ala, il 22 granata è in un super momento di forma.

Per Casadei un duello che si sarebbe potuto giocare anche a parti invertite, dato che prima dell’approdo in granata, anche il Bologna si era interessato al centrocampista italiano (nell’estate del 2024), senza però poi affondare il colpo.

Casadei goleador

Ripensare alla prima metà di campionato disputata da Casadei quest’anno non porta sicuramente entusiasmo ai tifosi granata, il giocatore sembrava essere fuori condizione, non appariva lo stesso che il gennaio precedente aveva portato il ritmo e la qualità della Premier League al Filadelfia. Ora però è tutto cambiato, il 2026 ha dato una scossa importante al campionato del ravennate, che nell’ultimo mese è tornato anche a segnare: ben 3 gol in campionato tra Verona, Udinese e Fiorentina, diventando il miglior marcatore del Torino in questo nuovo anno solare.

Usare la testa

Una delle qualità di Casadei che più stanno aiutando il Toro di Baroni è la capacità che l’ex-Chelsea ha di usare la testa, nel vero senso della parola: i colpi di testa sono un’arma di primo livello nell’arsenale di qualità di Casadei, lo dimostrano gli ultimi due gol (contro Udinese e Fiorentina), entrambi arrivati con una girata al volo di nuca del classe 2003. Arma ancor più importante per come il Toro sta approcciando le ultime partite, numerosi cross dalle fasce e impegno a sfruttare i calci piazzati, ne è la prova il gol nel recupero del match di Firenze di Maripan.