La squadra di Baroni ha ricevuto la visita per presidente Urbano Cairo, che nella giornata di ieri ha seguito l’allenamento e pranzato col gruppo

Nella giornata di ieri il gruppo squadra del Torino ha ricevuto la visita del presidente granata Urbano Cairo, che ha assistito gli allenamenti del gruppo in vista del match di domenica, in cui il Toro sfiderà in casa il Bologna nella 25a giornata di campionato. Un Toro apparentemente senza più grandi obiettivi, che aspetta di mettere in cassaforte gli ultimi punti per essere certo della salvezza.

Cairo carica la squadra

Forse proprio al netto del momento pressoché soporifero della stagione, il presidente Cairo ha quindi deciso di farsi sentire direttamente sul campo, osservando da vicino l’allenamento del gruppo per provare ad imprimere fiducia e carica a una squadra che sembra, per l’ennesima volta, già arrivata alla fine della stagione, o per lo meno di quella con obiettivi ancora in piedi. Domenica il Toro cercherà di mettere un difficoltà un Bologna che sì è in caduta libera nelle ultime giornate, ma che ha ancora speranze nella lotta per un piazzamento europeo.

C’è stato anche un confronto con ds e allenatore dopo l’ultimo mercato, in vista di tre mesi in cui i giocatori arrivati in prestito saranno valutati per capire se a giugno si procederà con i riscatti.

I nuovi acquisti

Il presidente Cairo ha anche avuto modo di vedere per la prima volta da pochi metri di distanza i nuovi acquisti del suo calciomercato: da Marianucci a Prati, passando per Kulenovic fino a Ebosse, ma non per Obrador, alle prese con infortunio che lo terrà ai box per un mese circa. Una situazione, la visita di Cairo, che potrebbe ripetersi per fare valutazioni su quali giocatori riscattare a fine stagione, essendo che dal mercato sono arrivati molti prestiti con diritto di riscatto – fatta eccezione per Marianucci, in prestito secco – e che quindi a fine anno andranno prese delle scelte assieme a Petrachi.