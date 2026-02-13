Baroni dovrà ancora fare a meno di Ismjali, il difensore conta di rientrare a breve, ma per ora continua il lavoro personalizzato

Persiste l’assenza di Ardian Ismajli dalla lista convocati del Torino, anche per la sfida di domenica contro il Bologna, il difensore albanese dovrà certamente seguire la partita dalla tribuna e non potrà prendere parte alla sfida. L’interessamento distrattivo parziale ai flessori della coscia destra rimediato nella sfida contro il Como, ha già fatto saltare 2 partite di campionato (contro Lecce e Fiorentina) e una di Coppa Italia (contro l’Inter) a Ismajli. Baroni scalpita per riaverlo, ma servire pazientare anfora per un po’.

I tempi di recupero

Effettivamente non manca molto per rivedere l’ex-Empoli in campo a guidare la retroguardia granata. Il numero 44 del Toro sta ancora svolgendo del lavoro personalizzato, ma la volontà è quella di cercare di renderlo disponibile alla convocazione già per la sfida contro il Genoa (domenica 22 febbraio), in caso non si dovesse riuscire sarà molto probabile il ritorno per il match casalingo contro la Lazio di Maurizio Sarri (domenica 1 marzo). Ismajli resta una delle vittime preferite dagli infortuni in casa Toro, ma questa non è una novità se si guarda i suoi precedenti acciacchi fisici.

Giocatore dall’infortunio facile

Ismajli si è dimostrato un’ottima pedina da schierare in difesa per Baroni, ma allo stesso tempo ha evidenziato una grande fragilità fisica: sono già 4 i periodi in cui l’albanese è rimasto colpito da infortuni dal suo arrivo a Torino nell’estate del 2025, saltando già un totale di 13 partite. Anche con l’Empoli la tenuta fisica di Ismajli non era delle migliori, circa 13 infortuni nei 4 anni passati in Toscana, con ben 37 partite saltate per motivazioni legate alla condizione fisica.

Mentre Baroni attende il suo difensore, spazio a Marianucci, il nuovo arrivato verrà con ogni probabilità affiancato a Maripan e Coco.