Una nuovo piano editoriale a raccontare il patrimonio della storia granata grazie a testimonianze e ricordi audio inediti

Torostoria nasce a febbraio del 2026, un anno in cui assieme ai 120 anni della storia del Torino e ai 100 dalla costruzione dello Stadio Filadelfia, si celebrano i 50 anni della vittoria dell’ultimo scudetto. “Nel 1976 quell’aereo è tornato a volare”, dice Gigi Radice, allenatore di quella squadra meravigliosa, in un’intervista realizzata dal direttore Francesco De Leo, più di quarant’anni fa per un’audiocassetta prodotta artigianalmente all’età di vent’anni e miracolosamente ritrovata da un amico in cantina. Assieme a Radice, nel podcast “TORO AMORE MIO”, le voci di Paolo Pulici, Eraldo Pecci, Giglio Panza, Candido Cannavò, Piero Dardanello e di tifosi storici, parti di un racconto sul grande amore per il Toro. Testimonianze preziose accanto ad altre che Torostoria ha raccolto e continuerà a raccogliere.

L’obiettivo di Torostoria

Ricercare, studiare, tramandare la memoria granata, per non dimenticare, è l’obiettivo di chi ha dato vita a Torostoria, una nuova testata giornalistica nata con l’ambizione di raccontare la storia di un patrimonio collettivo unico. Attraverso testimonianze e ricordi audio inediti, Torostoria è la voce della memoria storica di un Club che ha prodotto, per più di un secolo, fedeltà, amore incondizionato, ammirazione, passione e identità. È un sito dedicato ai tifosi granata di ogni generazione e di ogni parte del mondo. Ci è parso bello e romantico, dare il via ufficiale alla nascita di Torostoria il 13 febbraio, giorno in cui i Campionissimi del Grande Torino vinsero nel 1949 la loro ultima sfida stracittadina. Un emozionante articolo di Franco Ossola, referente storico di Torostoria, racconta quel giorno.