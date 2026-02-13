Il Toro ospita il Bologna per la 25a giornata di campionato, i granata sono avanti nel bilancio storico del match

Il Toro si prepara ad affrontare per la 68a volta il Bologna in casa in Serie A, il match che si disputerà domenica alle ore 18:00 al Grande Torino sarà valevole per la 25a giornata di campionato e servirà al Toro per avvicinare maggiormente la certezza della salvezza e al Bologna per uscire dal proprio periodo di crisi e non perdere definitivamente il treno Europa.

Il bilancio dei 67 precedenti in Serie A ha visto i padroni di casa vincere per ben 34 volte, mentre si è raggiunto un pareggio finale per 22 volte. La vittoria del Bologna si è presentata solamente in 11 occasioni, come nell’ultimo precedente, il 21 dicembre 2024, quando i rossoblù avevano vinto 0-2 davanti al popolo granata.

Stagione 1975/76: “Puliciclone”

Ripercorrendo all’incontrario tutti i precedenti Torino-Bologna, salta all’occhio la grande vittoria per 3-1 ottenuta dai granata nell’anno dell’ultimo scudetto vinto dai piemontesi (1975/76). In quell’occasione gli uomini di Gigi Radice trionfarono grazia a una super tripletta di un incontenibile Paolo Pulici, non servì a nulla il momentaneo 2-1 di Clerici, con i granata che rimasero attaccati al treno per la prima posizione a -3 punti dai rivali bianconeri della Juventus, in quel momento ancora capolista.

Stagione 2016/17: ci pensa il “Gallo”

Un’altra data da ricordare quando si parla di Torino-Bologna sponda granata è sicuramente il 28 agosto del 2016, quando arrivati alla 2a giornata di campionato (2016/17), il Toro si impose per ben 5-1 sul Bologna, rifacendosi così della sconfitta al debutto stagionale contro il Milan a San Siro. In quella roboante goleada spunta un nome su tutti, di chi in quella stagione arriverà fino all’ultimo a contendere il titolo di capocannoniere della Serie A, Andrea Belotti. Il “Gallo” mise a segno una tripletta contro il Bologna, la prima di una lunga serie di gol che lo porteranno a concludere alla 38a giornata con 26 reti complessive in campionato.

Stagione 2022/23: l’ultima vittoria granata

Venendo a periodi più recenti, nella stagione 2022/23, si è potuto assistere all’ultimo successo casalingo del Toro sul Bologna, il 6 marzo 2023, durante la 25 giornata di campionato (come quest’anno). In quella partita il Toro si era imposto per 1-0, con rete di Karamoh. Fa specie come, a distanza di 3 anni, di quell’11 oggi è rimasto solo Ilic come giocatore del Torino. Una particolarità di quella partita era anche stata che gli uomini di Juric avevano indossato una maglia speciale, dedicata ai 10 anni di partnership tra Torino e Suzuki.