L’infortunio dello spagnolo lascia poche alternative al Toro sulle fasce: Aboukhlal costretto ad accelerare

Il Torino si prepara ad ospitare il Bologna di Vincenzo Italiano, tra rientri, nuovi acciacchi e qualche dubbio di formazione. Se alcuni giocatori stanno recuperando dagli infortuni, altri sono però costretti a fermarsi.

Il nuovo stop riguarda il neoarrivato Obrador, il quale stava iniziando a inserirsi con continuità nelle rotazioni. Il suo infortunio costringe il Toro a dover contare ora nuovamente su sole tre alternative per le fasce. L’esterno spagnolo, al netto delle abituali lacune difensive – difetto condiviso da altri interpreti della rosa – stava però offrendo segnali importanti soprattutto in fase offensiva e di spinta.

Le alternative sulle corsie restano quindi i collaudati Pedersen e Lazaro, entrambi adattabili su entrambe le fasce. L’austriaco, però, non sta attraversando un periodo di grandi prestazioni, e la sua titolarità non appare più così scontata. Pedersen interpreta certamente il ruolo con maggiore vivacità, ma anche lui talvolta pecca di incisività e nelle ultime scelte.

L’infortunio di Obrador spinge dunque Aboukhlal ad accelerare il recupero e a rientrare in condizioni ottimali il più presto possibile. Il marocchino è fermo dal 18 gennaio, quando fu sostituito contro la Roma a causa di un risentimento distrattivo parziale ai flessori della coscia sinistra.

L’infortunio del marocchino

Questo stop lo ha tenuto lontano dal campo per due settimane, privando Baroni della sua ala nelle sfide contro Como, Lecce e Inter.

Subentrato contro la Fiorentina, ora ad Aboukhlal è chiesto di accelerare il rientro. A parità di condizione, il favorito per il ruolo di esterno sinistro dovrebbe infatti essere lui.

I miglioramenti difensivi di Aboukhlal

Prima dell’infortunio, l’ex Tolosa stava vivendo un buon momento, alternando prestazioni di livello in entrambe le fasi. In particolare, dopo i pochi minuti giocati con il passaggio al 3-5-2, si era notato il lavoro difensivo svolto da Baroni e dal suo staff, che aveva reso credibile il classe 2000 anche in un ruolo mai ricoperto in carriera.

Con l’infortunio di Obrador, Aboukhlal potrebbe quindi tornare titolare a breve, magari già nella prossima sfida contro il Bologna.