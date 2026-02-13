Il Toro ospita all’Olimpico il Bologna in occasione della 25a giornata di Serie A, ecco dove vedere l’incontro

Reduce dalla vittoria contro il Lecce e dal pareggio in extremis contro la Fiorentina, il Toro si prepara ad ospitare il Bologna all’Olimpico in occasione della 25a giornata di Serie A. Sfida significativa per la stagione di entrambe, alla luce sopratutto della crisi di prestazioni e risultati che stanno vivendo i ragazzi di Vincenzo Italiano.

L’incontro potrà essere visto su DAZN ma anche su Sky Sport e in streaming su Sky Go. Per accedere ai contenuti sarà necessario essere in possesso di un abbonamento.