Il tecnico della Fiorentina vuole togliersi la soddisfazione di alzare una coppa che varrebbe tanto per l’Italia… e il Torino

In vista della finale di Conference League, Vincenzo Italiano si è presentato alla conferenza stampa della vigilia per trattare i temi di una partita che riguarda non solo le speranze di vittoria della Fiorentina e dei suoi tifosi. Il tecnico dei viola è conscio del valore del match anche per il calcio italiano, che porterebbe ben nove squadre a disputare le competizioni europee, un fatto inedito. Il successo viola permetterebbe inoltre alla piazza granata di gioire per il nono posto che darebbe così l’accesso ai prossimi preliminari di Conference League.

Italiano: “Abbiamo una responsabilità in più”

Tra le risposte date da Vincenzo Italiano ai giornalisti presenti ce n’è una che riguarda anche il significato che alla partita dà il Torino e i suoi tifosi, ansiosi di scoprire se questa sera sarà Europa o meno. Ecco le dichiarazioni dell’allenatore: “Abbiamo una responsabilità in più, sarebbe spettacolare. Non ho mai visto 9 squadre in Europa dello stesso campionato da quando seguo il calcio – ha detto Italiano, che aggiunge – Speriamo di dare questa gioia anche al calcio italiano e agli amici di Torino”. Il destino dei granata dunque dipende dalla Fiorentina, che dalle 21 di domani sera darà battaglia non solo per riscattare la sconfitta della scorsa stagione con il West Ham e alzare così la coppa sfuggita di mano per qualche disattenzione, ma anche per condividere il successo con l’intero sistema del calcio italiano, che avrebbe la possibilità di dire la sua in campo internazionale con un numero consistente di squadre. Tra queste anche il Torino e i propri tifosi che faranno gli scongiuri affinché la Viola si laurei campione.