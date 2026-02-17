Contro il Bologna nuovo cambio di titolari per Marco Baroni, dentro Prati con Ilkhan in panchina. Partita deludente dell’ex-Spal

Continua il consueto cambio di formazione settimanale del tecnico Marco Baroni, che ha ormai abituato i tifosi a numerosi cambi di formazione da una partita all’altra. Contro il Bologna c’è stato il ritorno dal primo minuto del neo-arrivato Matteo Prati: il centrocampista in prestito dal Cagliari ha ricoperto il ruolo di mediano al posto di Ilkhan, ma i risultati non sono stati quelli attesi dall’allenatore toscano.

Scelta inspiegabile

Difficilmente motivabile la scelta di inserire dal 1′ Prati a discapito di un Ilkhan in uno straordinario periodo di forma. Il turco, da quando ha ripreso in mano la regia della squadra granata, ha sfornato una lunga serie di prestazioni convincenti, ma Baroni gli ha preferito Prati per la sfida contro Italiano e il suo Bologna. Il campo però non ha dato ragione a Baroni e la prestazione dell’ex-Spal è stata deludente, tant’è che l’allenatore granata è ritornato presto sui suoi passi inserendo Ilkhan al 54′ al posto dello stesso Prati.

Ruolo meno congeniale

Viene forse da pensare che la posizione di regista non sia la più congeniale in questo Toro al classe 2003 di Ravenna, che per fisicità e caratteristiche potrebbe anche essere un buon ricambio per esempio a Casadei e Gineitis, del resto proprio in Coppa Italia contro l’Inter – seppur in fuorigioco – era proprio lui ad aver trovato il tanto cercato gol del pareggio con un inserimento in area di rigore. E’ però da dire che il 4 granata ha tendenzialmente sempre giocato in posizione più arretrata, ma è pur vero che avendo solo 22 anni è ancora in tempo per scoprire nuove posizioni all’interno del rettangolo di gioco.