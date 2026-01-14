Emirhan Ilkhan rientra totalmente nel progetto granata, segnando il 2-3 decisivo contro la Roma e giocando una grande partita

Sa di rivalsa, probabilmente la stessa presente nel suo lungo sorriso dopo il gol del 2-3, la prestazione sontuosa di Emirhan Ilkhan contro la Roma nella sfida valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia, vinta dai granata proprio grazie al gol nei minuti finali del giocatore turco. Il 6 granata, dopo alcune prime apparizioni convincenti a inizio stagione, era stato escluso dai titolari per mesi dal tecnico del Toro Marco Baroni, ma ritrovando spazio nelle ultime giornate di Serie A (complice il prossimo possibile addio di Asllani) il centrocampista granata è tornato a far vedere le sue qualità.

La risposta di Baroni alla richiesta del turco

In occasione della conferenza stampa post-partita di Atalanta-Torino il classe 2004 aveva chiesto esplicitamente continuità nel minutaggio per dimostrare il suo valore e il tecnico toscano ha risposto con i fatti, titolare dal 1′ nel big match di coppa, senza mai uscire dal campo. Ma del resto chi l’avrebbe mai tolto dopo la prestazione che ha sfornato? Giocatore dinamico, dal baricentro basso (qualità aggiunta nei dribbling), intelligenza tattica e soprattutto freschezza e spensieratezza, quelle che sono sempre mancate al collega di reparto Asllani nelle sue apparizioni in maglia granata. Unica nota negativa della sua sera lo scivolone che dà il via al gol giallorosso dell’1-1.

Il Toro si era impegnato a tutti costi per trovare un titolare nel ruolo di regista, senza accorgersi di averlo già, e da parecchi anni.

Il futuro da titolare

Ovviamente adesso ci si aspetta di vedere Ilkhan titolare definitivo dell’11 di Baroni, certamente servirà qualcuno in grado di far rifiatare il 2004, ma l’ex-Besiktas ha le caratteristiche giuste per tenersi stretto quel posto tanto sudato, forse troppo. Il mercato è ovviamente aperto e sull’addio di Asllani restano ancora tanti dubbi, ma fatto sta che ieri sera l’albanese non si trovava nemmeno in panchina tra i convocati, segna che evidenzia la volontà di rimandare il 32 all’Inter. Intanto Baroni, il suo staff e la dirigenza granata si godono il loro talento turco, nella speranza che possa continuare a rendere in questo modo.