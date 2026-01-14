Lo scozzese trascina i granata al successo in Coppa Italia con due gol decisivi

Il Torino sbanca l’Olimpico per 3-2 e conquista i quarti di finale di Coppa Italia. Grande prova di squadra per i granata, che disputano una partita di carattere, intensità e voglia di vincere. Su tutti, però, ha brillato Ché Adams.

Lo scozzese, autore di una splendida doppietta, è stato il vero protagonista della serata. Cinico e preciso in occasione del primo gol, istintivo e rapace nel secondo. L’ex Southampton si è preso il Toro sulle spalle, trascinandolo con personalità fino ai quarti di finale.

L’ultimo gol di Adams risaliva alla trasferta di Lecce dello scorso 30 novembre. Nelle ultime gare, però, l’attaccante aveva continuato a cercare la rete con insistenza, restando sempre nel vivo delle azioni offensive.

Seconda doppietta in granata per lo scozzese

La sua seconda doppietta in maglia granata arriva peraltro a distanza di quasi un anno esatto dalla prima. Nella passata stagione, il 24 gennaio 2025, lo scozzese realizzò infatti due gol decisivi nel successo per 2-0 contro il Cagliari. Proprio nel momento in cui sembrava essere Vlasic il principale trascinatore della squadra, Adams torna a segnare e lo fa in grande stile.

Una prestazione di spessore per un attaccante ormai diventato un punto di riferimento e un leader del Torino.