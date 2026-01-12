Nelle ultime partite è tornato protagonista Ilkhan, a guidare la regia del centrocampo granata, il turco vuole più spazio

Nonostante la panchina contro l’Atalanta, il ruolo di Ilkhan al Toro si dimostra essere uno di quelli fondamentali, lo dimostra anche il suo impatto nel momento dell’ingresso in campo durante il secondo tempo del match di Bergamo, dove il turco ha dato dinamicità e vivacità a un Toro nel complesso spento e impreciso. Per il turco quest’anno poca continuità di minutaggio, dopo le prime apparizioni a inizio anno, l’arrivo di Asllani l’ha messo fuori dalle gerarchie di Baroni, ma adesso che l’albanese sembrerebbe sul punto di ritornare a Milano, il numero 6 granata vuole dimostrare di valere una maglia da titolare.

I minuti giocati quest’anno

Nello specifico sono solamente 6 le presenze in Serie A per il centrocampista turco in questa stagione, di cui solo la metà da titolare. Nei 234′ minuti giocati in questo campionato 25/26 Ilkhan ha dimostrato grande qualità tecnica e una spensieratezza che forse manca in alcuni giocatori granata o che rischia di essere troppa in altri. Contro l’Atalanta è arrivata anche la sua prima ammonizione, che non rappresenta solo una sanzione disciplinare e quindi un fattore negativo, ma anche grande voglia di rivalsa e di dimostrare il proprio valore, non a caso quando venne acquistato dal Besiktas, tutto il popolo bianconero non accolse di buon grado la sua partenza e un motivo ci sarà pure.

Il messaggio verso Baroni

Dopo la partita contro l’Atalanta il centrocampista granata ha presenziato in sala conferenze e ha parlato in conferenza stampa. Il numero 6 ha mandato un chiaro messaggio a Baroni, dicendo: “Dopo tre mesi in cui non avevo giocato non è facile, ho patito un po’ la stanchezza per aver avuto poco spazio prima ma più gioco più sto meglio”. In sostanza la richiesta è molto semplice, il classe 2004 vuole giocare, sa di poter essere d’aiuto alla squadra e il Toro ha bisogno di lui, starà a Baroni adesso decidere se puntarci per il resto della stagione, fermo restando che in caso di partenza di Asllani, il Toro dovrà tutelarsi sul mercato con un collega di reparto da affiancargli per farlo rifiatare quando necessario.