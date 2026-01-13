In Coppa Italia si va verso la conferma dei titolari e questo porterebbe Paleari a difendere i pali del Torino

Nessun turnover: a Roma il Torino andrà a giocarsela con la formazione titolare e quindi ancora con Paleari. Sembra così difficile che Israel possa tornare in campo in Coppa Italia: questo allungherebbe ancora la sua assenza dal campo: non gioca dalla sfida col Milan dell’8 dicembre, oltre due mesi. E questo lascia ovviamente aperte le piste di mercato che lo vorrebbero a caccia di una squadra in cui possa giocarsi le sue possibilità.

Contro la Roma per risalire in ottima mercato

Al momento, infatti, Israel sembra uno dei giocatori in uscita dal Torino, con la pista più calda che lo vede vicino a uno scambio con Mandas della Lazio. L’obiettivo principale dell’uruguayano resta quello di risalire le gerarchie a Torino – cosa che ormai appare quasi impossibile – , ma in caso contrario una partenza in questa sessione di mercato potrebbe garantirgli più spazio in campo.

Una sfida per rilanciarsi

Dal suo arrivo a Torino, Israel ha dichiarato che l’obiettivo a breve termine della sua carriera sarebbe stato quello di rientrare tra i convocati dell’Uruguay per la prossima edizione dei Mondiali. In granata, il classe 2000 era arrivato con l’intento di giocare da titolare, ma dopo pochi mesi il suo impiego nella rosa è stato significativamente ridimensionato. Contro il Milan ha disputato la sua ultima partita, in cui la prestazione non è stata tra le più convincenti. In quell’occasione, l’assenza di Paleari gli aveva permesso di risalire le gerarchie, ma da allora Israel è praticamente scomparso dalle rotazioni della squadra.