Ecco dove vedere la partita del Torino contro la Roma valida per gli ottavi di Coppa Italia

La Coppa Italia è una esclusiva targata Mediaset. Per questo motivo sarà Italia 1 a trasmettere Roma-Torino, ottavo di finale della competizione in programma martedì 13 gennaio alle ore 21. La partita del Torino contro i giallorossi sarà trasmessa anche in streaming: basterà collegarsi – da Smart Tv, smartphone e dispositivi che supportano il servizio – alla piattaforma Mediaset Infinity per seguire il match dell’Olimpico.