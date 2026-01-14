Toro.it

A Rabat, ore 21:00, la sfida decisiva contro Osimhen e Lookman, in palio un posto nell’ultimo atto del torneo

Masina e il suo Marocco si preparano ad affrontare questa sera la semifinale di Coppa d’Africa. Giunta alla fase decisiva della competizione, soltanto la Nigeria separa la nazionale marocchina dalla conquista della finale. Alle ore 21:00, infatti, Masina e compagni sfideranno la Nigeria di Osimhen e Lookman al Prince Moulay Abdellah Stadium di Rabat.

La vincente dell’incontro affronterà una tra Senegal ed Egitto, impegnate nell’altra semifinale in programma alle 18:00.

Adam Masina of Torino FC in action during the Serie A football match between Torino FC and AC Milan.
ultimo aggiornamento: 14-01-2026

Eporedia
Eporedia
24 minuti fa

Altro fenomeno del nano milanese e dell’ex ciotola

Last edited 24 minuti fa by Eporedia

