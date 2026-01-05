L’uruguaiano è chiuso da Paleari e non ha spazio, il portiere greco lo scorso anno è stato lanciato titolare da Baroni a partire da aprile
Quell’infortunio contro il Napoli, quando è stato costretto a dare forfait per più partite, gli ha definitivamente chiuso la porta, non come avrebbe voluto, però. Franco Israel è stato scavalcato da Paleari, che nelle gare in cui si è messo a disposizione ha dimostrato un rendimento importante. L’uruguaiano non aveva mai dato quelle sensazioni, mai mostrato certi colpi: così si è ritrovato in panchina dopo poche settimane, rivivendo quanto già accaduto una stagione fa. Ed è il motivo per cui il Torino sta valutando la possibilità di uno scambio di prestiti con la Lazio (stesso club con cui si discute di Ilic-Belahyane): lì Israel si giocherebbe le sue carte e a Torino invece Baroni ritroverebbe Mandas.
Il portiere greco, secondo di Provedel, nell’ultima stagione (proprio con Baroni in panchina) aveva chiuso a sorpresa da titolare, giocando al posto del compagno a partire dal mese di aprile. Sotto la Mole non avrebbe ovviamente corsie preferenziali ma troverebbe un allenatore che in quanto a gerarchie (lo si è visto alla Lazio ma pure, appunto, al Torino) fa parlare solo il campo, anche in porta.
Ma magari. Mandas è un ottimo portiere.
