Calciomercato Torino / Non solo Israel: anche il serbo nel mirino dei biancocelesti. Resiste l’ipotesi di uno scambio di prestiti

La convincente vittoria contro il Verona ha consentito al Toro di centrare il terzo successo nelle ultime quattro gare. Ora, però, all’orizzonte c’è l’Udinese nel turno infrasettimanale, con lo sguardo che resta inevitabilmente rivolto anche al mercato.

Il forfait di Ilic, oltre a quello di Asllani, nella sfida del Bentegodi può infatti essere interpretato anche come un possibile segnale in chiave mercato. Tra problemi fisici e spazio ridotto, il centrocampista serbo, già indicato come possibile partente in estate, resta uno dei principali candidati a lasciare il club a gennaio, qualora si incastrassero le giuste condizioni.

Nonostante Baroni abbia più volte speso parole di stima nei suoi confronti, la permanenza di Ilic fino al termine della stagione è tutt’altro che scontata. Nelle prossime settimane, la società proverà infatti a muovere il giocatore sul mercato, con l’obiettivo di recuperare almeno in parte l’importante investimento effettuato nel 2023, quando furono versati 18 milioni di euro al Verona.

Alle prese con il recupero da un infortunio muscolare, sull’ex Verona resta viva la pista Lazio (con cui si parla anche dello scambio Israel-Mandas). Il centrocampista piace a Maurizio Sarri e potrebbe rappresentare un’opzione concreta per i biancocelesti, anche alla luce della possibile partenza di Guendouzi, destinazione Turchia.

La Lazio si muove sul mercato

Dopo il blocco del mercato estivo, la Lazio è ora intenzionata a rinforzare la rosa per affrontare al meglio la seconda metà di stagione e inseguire l’obiettivo Europa. In un’eventuale trattativa per Ilic resta sempre sullo sfondo il nome di Belahyane, legato a doppio filo al centrocampista serbo.

I due ex Verona potrebbero infatti percorrere la strada opposta, attraverso uno scambio di prestiti che accontenterebbe entrambe le parti. Se Sarri apprezzerebbe l’arrivo di Ilic, il Toro è alla ricerca di un profilo con le caratteristiche di Belahyane per sostituire Asllani, destinato, con ogni probabilità, al rientro all’Inter.

Toro, un altro ex Verona per Baroni

Un metodista come Belahyane rappresenterebbe una soluzione adatta, anche perché il marocchino troverebbe maggiore spazio rispetto a quanto avuto finora alla Lazio (appena sette presenze in campionato, le stesse collezionate da Ilic).

Baroni, inoltre, conosce bene il regista marocchino, avendolo già allenato ai tempi dell’esperienza veronese. Il mercato, dunque, entra nel vivo e l’asse Ilic-Belahyane resta una pista concreta da monitorare con attenzione.