Carriera e caratteristiche di Diego Coppola, difensore classe 2003 del Brighton che piace al Torino

A caccia di un centrale per allungare le rotazioni difensive, il Toro ha individuato in Diego Coppola il profilo su cui puntare. Il direttore sportivo Petrachi ha avviato i primi contatti sia con l’entourage del difensore, in uscita dal Brighton, sia con il club inglese.

Centrale destro, fisico e strutturato, Coppola è considerato uno dei prospetti italiani più interessanti nel panorama difensivo. Cresciuto nel settore giovanile del Verona, il difensore ha completato l’intero percorso nelle giovanili scaligere, dall’Under 17 fino alla prima squadra.

Nato a Bussolengo, si mette in mostra sin da giovanissimo nella stagione 2020/21, disputata da titolare in Primavera 2. In quell’annata colleziona 21 presenze in campionato e inizia a far emergere una delle sue qualità distintive: la pericolosità offensiva, con due gol decisivi in Coppa Primavera e una rete nella finale di Supercoppa persa contro il Pescara.

Coppola, la carriera del centrale italiano

Nella stagione successiva arriva il salto tra i grandi. Coppola comincia a dividersi tra Primavera e prima squadra, esordendo ufficialmente il 15 dicembre 2021 in Coppa Italia contro l’Empoli, per poi debuttare in Serie A il 16 gennaio 2022 contro il Sassuolo, sotto la guida di Igor Tudor.

La stagione 2022/23 rappresenta quella della consacrazione. Il classe 2003 trova maggiore continuità, soprattutto con Cioffi in panchina, chiudendo il campionato con 19 presenze. Nel 2023/24 diventa un punto fermo del Verona di Baroni, totalizzando 24 presenze e due reti, per poi chiudere l’ultima stagione in Italia con 34 apparizioni e altri due gol all’attivo.

Nell’estate 2025 il trasferimento al Brighton e l’approdo in Premier League, dove però lo spazio è limitato: appena otto presenze complessive tra campionato e coppe.

Le caratteristiche tecniche di Coppola

Difensore imponente (1,93 m) e fisicamente strutturato, Coppola può già vantare, nonostante la giovane età, una solida esperienza in Serie A, con oltre 80 presenze all’attivo. Il centrale ha inoltre fatto il suo esordio in Nazionale lo scorso 6 giugno, nella sconfitta per 3-0 contro la Norvegia.

Forte nei duelli aerei ma affidabile anche nella costruzione dal basso, rappresenta un profilo moderno e duttile, adattabile sia a una difesa a quattro che a tre. Da sottolineare, infine, il suo fiuto del gol in area avversaria, come dimostrano le nove reti realizzate in carriera, quattro delle quali in Serie A.