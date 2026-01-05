Calciomercato Torino / Il difensore è in uscita dal Brighton, Petrachi ha avviato i contatti con il club inglese e con il procuratore

L’arrivo di un difensore centrale è considerata la priorità in casa Torino in questo momento e tra i calciatori seguiti con maggiore attenzione da Gianluca Petrachi c’è anche Diego Coppola. Il difensore è in uscita dal Brighton, con cui ha giocato appena 5 partite in questa Premier League più altre 3 in Coppa di Lega: un rendimento ben al di sotto di quanto si aspettasse in estate, quando ha scelto di lasciare il Verona per proseguire la propria avventura in Inghilterra.

Calciomercato Torino: l’offerta per Coppola

Petrachi ha già avviato i contatti con il club inglese e anche con l’agente del calciatore: la trattativa è sulla base di un prestito con diritto di riscatto. In estate il Brighton aveva acquistato Coppola a titolo definitivo a 11 milioni: in caso di cessione del centrale vorrebbe recuperare i soldi spesi, ma il Torino sta lavorando per abbassare la clausola del riscatto.

Calciomercato Torino: gli altri difensori seguiti

L’eventuale arrivo di Coppola farebbe felice anche Marco Baroni, che ha già lavorato con il difensore ai tempi del Verona riuscendo a farlo rendere ad alti livelli. La trattativa è in corso, ma Coppola non è l’unico difensore che il Torino sta seguendo: se Luca Marianucci è sempre più lontano (la Cremonese ha trovato l’accordo con il Napoli per il prestito secco), sono ancora in piedi i discorsi con il Botafogo per Ricardo e con il Monza per Andrea Carboni. Ma l’arrivo di quest’ultimo dipenderà anche dall’eventuale partenza di Adam Masina, al momento sul mercato e seguito dal Cagliari.