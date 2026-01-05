Calciomercato Torino / Il difensore è in uscita dal Brighton, Petrachi ha avviato i contatti con il club inglese e con il procuratore
L’arrivo di un difensore centrale è considerata la priorità in casa Torino in questo momento e tra i calciatori seguiti con maggiore attenzione da Gianluca Petrachi c’è anche Diego Coppola. Il difensore è in uscita dal Brighton, con cui ha giocato appena 5 partite in questa Premier League più altre 3 in Coppa di Lega: un rendimento ben al di sotto di quanto si aspettasse in estate, quando ha scelto di lasciare il Verona per proseguire la propria avventura in Inghilterra.
Calciomercato Torino: l’offerta per Coppola
Petrachi ha già avviato i contatti con il club inglese e anche con l’agente del calciatore: la trattativa è sulla base di un prestito con diritto di riscatto. In estate il Brighton aveva acquistato Coppola a titolo definitivo a 11 milioni: in caso di cessione del centrale vorrebbe recuperare i soldi spesi, ma il Torino sta lavorando per abbassare la clausola del riscatto.
Calciomercato Torino: gli altri difensori seguiti
L’eventuale arrivo di Coppola farebbe felice anche Marco Baroni, che ha già lavorato con il difensore ai tempi del Verona riuscendo a farlo rendere ad alti livelli. La trattativa è in corso, ma Coppola non è l’unico difensore che il Torino sta seguendo: se Luca Marianucci è sempre più lontano (la Cremonese ha trovato l’accordo con il Napoli per il prestito secco), sono ancora in piedi i discorsi con il Botafogo per Ricardo e con il Monza per Andrea Carboni. Ma l’arrivo di quest’ultimo dipenderà anche dall’eventuale partenza di Adam Masina, al momento sul mercato e seguito dal Cagliari.
Petrachi. Richelieu o Eminenza Grigia? Coppola e occhiali scuri, impenetrabili gli conferiscono un aspetto di sinistro Potente. Con lui Baroni è destinato, al massimo, al ruolo di moschettiere. Non è affatto stupido, anzi! Sono curioso, ma davvero, di vedere quel che succederà alla fine di gennaio. Sine ira et studio.
Petrachi a differenza di TDC e Vaganti non è stupido e i giocatori li sa valutare. Quando è arrivato ha capito subito (e non era difficile) che il problema primario era quello di liberarsi di metà rosa di giocatori inutili che avevano preso TDC e Vaganti. Può arrivare qualcuno se… Leggi il resto »
Ha capito che il problema era aslani e non girava il centrocampo
Vero.
The Untouchables (Sean Connery)
Bellissimo!
Zardoz… ( Sean Connery lardellato )
Dubbi. Giocatore destrorso, abbiamo gia’ ismajli e coco. E’ a sinistra che c’e’ il buco…meglio il brasiliano che e’ mancino e puo’ fare pure il terzino.
Forse sì.
Sono d’accordo ma i brasiliani sono sempre una scommessa, anche quando sono forti, perchè non è detto che si ambientino nella Serie A. Per rinforzare il reparto ci vuole qualcuno che almeno conosca il campionato. Poi magari prendi anche questo David Ricardo e gli dai il tempo di crescere. Anche… Leggi il resto »
Compriamo in Inghilterra, dopo Casadei facciamo un altro affarone!