Calciomercato Torino / Il difensore è in uscita dal Brighton, Petrachi ha avviato i contatti con il club inglese e con il procuratore

L’arrivo di un difensore centrale è considerata la priorità in casa Torino in questo momento e tra i calciatori seguiti con maggiore attenzione da Gianluca Petrachi c’è anche Diego Coppola. Il difensore è in uscita dal Brighton, con cui ha giocato appena 5 partite in questa Premier League più altre 3 in Coppa di Lega: un rendimento ben al di sotto di quanto si aspettasse in estate, quando ha scelto di lasciare il Verona per proseguire la propria avventura in Inghilterra.

Calciomercato Torino: l’offerta per Coppola

Petrachi ha già avviato i contatti con il club inglese e anche con l’agente del calciatore: la trattativa è sulla base di un prestito con diritto di riscatto. In estate il Brighton aveva acquistato Coppola a titolo definitivo a 11 milioni: in caso di cessione del centrale vorrebbe recuperare i soldi spesi, ma il Torino sta lavorando per abbassare la clausola del riscatto.

Calciomercato Torino: gli altri difensori seguiti

L’eventuale arrivo di Coppola farebbe felice anche Marco Baroni, che ha già lavorato con il difensore ai tempi del Verona riuscendo a farlo rendere ad alti livelli. La trattativa è in corso, ma Coppola non è l’unico difensore che il Torino sta seguendo: se Luca Marianucci è sempre più lontano (la Cremonese ha trovato l’accordo con il Napoli per il prestito secco), sono ancora in piedi i discorsi con il Botafogo per Ricardo e con il Monza per Andrea Carboni. Ma l’arrivo di quest’ultimo dipenderà anche dall’eventuale partenza di Adam Masina, al momento sul mercato e seguito dal Cagliari.

Duvan Zapata (R) of Torino FC competes for the ball with Diego Coppola of Hellas Verona FC during the Serie A football match between Torino FC and Hellas Verona FC. The match ended 0-0 tie.
ultimo aggiornamento: 05-01-2026

leftwing
leftwing
51 minuti fa

Petrachi. Richelieu o Eminenza Grigia? Coppola e occhiali scuri, impenetrabili gli conferiscono un aspetto di sinistro Potente. Con lui Baroni è destinato, al massimo, al ruolo di moschettiere. Non è affatto stupido, anzi! Sono curioso, ma davvero, di vedere quel che succederà alla fine di gennaio. Sine ira et studio.

davidone5
davidone5
42 minuti fa
Reply to  leftwing

Petrachi a differenza di TDC e Vaganti non è stupido e i giocatori li sa valutare. Quando è arrivato ha capito subito (e non era difficile) che il problema primario era quello di liberarsi di metà rosa di giocatori inutili che avevano preso TDC e Vaganti. Può arrivare qualcuno se… Leggi il resto »

Kapricorn73
Kapricorn73
36 minuti fa
Reply to  davidone5

Ha capito che il problema era aslani e non girava il centrocampo

leftwing
leftwing
17 minuti fa
Reply to  Kapricorn73

Vero.

Berggreen
Berggreen
24 minuti fa
Reply to  leftwing

The Untouchables (Sean Connery)

Kawasaki77
Kawasaki77
21 minuti fa
Reply to  Berggreen

Bellissimo!

Robilant1959!
Robilant1959!
5 minuti fa
Reply to  Berggreen

Zardoz… ( Sean Connery lardellato )

andrepinga
andrepinga
1 ora fa

Dubbi. Giocatore destrorso, abbiamo gia’ ismajli e coco. E’ a sinistra che c’e’ il buco…meglio il brasiliano che e’ mancino e puo’ fare pure il terzino.

leftwing
leftwing
59 minuti fa
Reply to  andrepinga

Forse sì.

ale_maroon79
ale_maroon79
54 minuti fa
Reply to  andrepinga

Sono d’accordo ma i brasiliani sono sempre una scommessa, anche quando sono forti, perchè non è detto che si ambientino nella Serie A. Per rinforzare il reparto ci vuole qualcuno che almeno conosca il campionato. Poi magari prendi anche questo David Ricardo e gli dai il tempo di crescere. Anche… Leggi il resto »

Cup
Cup
1 ora fa

Compriamo in Inghilterra, dopo Casadei facciamo un altro affarone!

