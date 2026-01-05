Castellanos, Cancelo, Raspadori: le principali trattative di mercato delle squadre di Serie A

Apertosi ufficialmente il calciomercato invernale, le squadre di Serie A iniziano a muoversi su diversi fronti per rinforzare i rispettivi organici. Tra le ufficialità del giorno la più rilevante è sicuramente quella riguardante Castellanos.

Il centravanti argentino, ormai ex Lazio, vola ufficialmente in Premier League al West Ham per 30 milioni di euro. In cerca quindi di un attaccante per rimpiazzare l’uscita dell’argentino, i biancocelesti monitorano da vicino la situazione legata a Giacomo Raspadori.

Dopo sei mesi dal suo addio, per l’ex Napoli si vocifera infatti di un possibile ritorno in Serie A, con lo stesso Napoli e le due romane che osservano la situazione da vicino. L’ Atletico Madrid a breve partirà verso l’Arabia in vista della Supercoppa di Spagna, con la situazione legata all’ex Sassuolo che si aggiornerà quindi solo tra qualche giorno.

Juve e Inter, due ritorni in cantiere: le situazioni di Chiesa e Cancelo

La Juventus ha invece ufficialmente avviato i contatti con l’entourage di Federico Chiesa. L’esterno italiano in forza al Liverpool è il principale indiziato per il ruolo di vice Yildiz. Da capire se il club inglese vorrà provarsene già in questa sessione di mercato.

L’ Inter, nel frattempo, ha raggiunto un accordo verbale con l’Al-Hilal per Joao Cancelo. Il calciatore attende però una mossa dal Barcellona, sua priorità, prima di dare l’ok al trasferimento. Si attende quindi solo la volontà dell’ex Serie A, che potrebbe seriamente fare ritorno nel nostro campionato. Uno tra Acerbi e De Vrij, inoltre, potrebbe essere inserito nell’affare come contropartita.

Parma, Pisa e Fiorentina si muovono

Il Parma segue da vicino Andreas Schjelderup, talentino classe 2004 del Benfica che trova poco spazio nel campionato portoghese, e che potrebbe arrivare in prestito.

Dopo l’arrivo di Solomon, la Fiorentina continua a muoversi sul mercato: i nomi più attenzionati sono Brescianini e Samardzic dell’Atalanta, e Baldanzi della Roma.

Il Pisa si prepara invece ad accogliere l’attaccante Rafiu Durosinmi, acquistato dal Viktoria Plzeň per 9 milioni più 2 di bonus. Le visite mediche del centravanti classe 2003 si terranno in giornata.