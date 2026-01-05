Calciomercato Torino / Asllani verso il rientro all’Inter, Prati resta un nome caldo per sostituirlo

Con l’apertura del calciomercato invernale iniziano a delinearsi le prime manovre in uscita in casa granata. Prende così ufficialmente il via il lavoro di Petrachi, chiamato a mettere mano a un organico numericamente ampio, ma appesantito da diversi esuberi e da elementi che, fin qui, hanno convinto poco.

Come ammesso dallo stesso direttore sportivo, le priorità sul fronte delle entrate riguardano un difensore centrale, un esterno e un centrocampista. Proprio a centrocampo, nel corso della settimana, sono state effettuate alcune valutazioni su Asllani.

Il regista albanese non ha pienamente soddisfatto le aspettative e si va verso un suo rientro all’Inter prima della naturale scadenza del prestito. Le parole di Petrachi, che aveva lasciato intendere di attendersi molto di più dal centrocampista, avevano già ridotto al minimo gli spiragli per una sua permanenza. In giornata sono poi arrivate anche le dichiarazioni di Marotta, che hanno ulteriormente chiarito la situazione.

Il presidente dell’Inter si è espresso così: “Asllani? È un prestito fatto con il Torino, non abbiamo ancora parlato. Valuteremo, è un nostro patrimonio e dobbiamo cercare di rispettare il valore del giocatore. Se non ci fossero le condizioni per proseguire là, troveremo un’altra sistemazione”.

Torino, Prati la prima scelta per il post Asllani

La sensazione, dunque, è che il divorzio sia ormai vicino. Si apre così la caccia al sostituto dell’albanese, con il Toro orientato a individuare un profilo dalle caratteristiche simili a quelle dell’ex nerazzurro. Tra i nomi monitorati c’è quello di Matteo Prati: il classe 2003 del Cagliari, reduce anche dal gol segnato recentemente proprio contro i granata, resta una pista calda per il post Asllani.

Già sondato la scorsa primavera, quando il Torino valutava un possibile addio di Ricci, il centrocampista italiano è tornato d’attualità anche in questa sessione di mercato, con la dirigenza granata pronta a valutare eventuali sviluppi.