Toro.it

Calciomercato Torino / L’avventura in granata di Kristjan Asllani può essere già arrivata alla conclusone. E col Verona non ha giocato

L’avventura al Torino di Kristjan Asllani potrebbe essere già giunta al capolinea. Se l’esclusione dalla partita contro il Verona può essere considerato più il primo indizio (è rimasto in panchina per tutta la partita), il secondo è arrivato dalle parole di Beppe Marotta prima del calcio d’inizio di Inter-Bologna: “Asllani? È un prestito fatto con il Torino, non abbiamo ancora parlato. Valuteremo, è un nostro patrimonio e dobbiamo cercare di rispettare il valore del giocatore. Se non ci fossero le condizioni per proseguire là, troveremo un’altra sistemazione”.

Calciomercato Torino: Asllani può tornare all’Inter

Baroni, interrogato proprio sulla questione Asllani in conferenza stampa, ha preferito sorvolare, limitandosi a dire: “Non voglio fare nomi di giocatori che possono essere sul mercato, ma è chiaro che oggi ho dato un segnale”. Ma era stato Gianluca Petrachi a esprimere la delusione per il rendimento del regista albanese: “Ci aspettiamo molto di più da parte sua, è un giocatore importante e deve dimostrare sul campo di essere un titolare. Ma quello che vale per lui vale per tanti altri”.

Nei prossimi giorni i dirigenti di Torino e Inter si troveranno per parlare del futuro di Asllani, se l’Inter troverà una nuova sistemazione per il centrocampista, il suo addio diventerà certo.

Kristjan Asllani of Torino FC looks on during the Serie A football match between Torino FC and Genoa CFC.
TAG:
calciomercato slider

ultimo aggiornamento: 04-01-2026

Iscriviti
Notificami
9 Commenti
più nuovi
più vecchi
Inline Feedbacks
View all comments
ziggistardust
ziggistardust
2 minuti fa

Facciamo scambio con Chala?😀😀

Berggreen
Berggreen
1 ora fa

Vai, distruggi il male e vai…alabarda spaziale!🎶

Kawasaki77
Kawasaki77
1 ora fa

Asslani, Biraghi, Dembelè, Masina, Nkounkou, Sazonov, Anjorin, Ilic, Ngonge
Via questi parassiti inutili da Torino.
Pezzi di mer.da

Dhrama
Dhrama
1 ora fa
Reply to  Kawasaki77

Se ci aggiungi Israel ti voto.

Berggreen
Berggreen
58 minuti fa
Reply to  Dhrama

Mi domando perché ci siamo fatti scappare Salomon, così chiudevamo il cerchio.

Dhrama
Dhrama
34 minuti fa
Reply to  Berggreen

Due ipotesi: 1) Aveva il cellulare staccato. 2) Stava usando il cellulare di un altro sostenendo che era suo.

Kawasaki77
Kawasaki77
49 minuti fa
Reply to  Dhrama

Giusto. Me ne ero completamente dimenticato. Da aggiungere al pacchetto.

Calciomercato Torino, il forfait di Ilic è (anche) un indizio di mercato