Calciomercato Torino / L’avventura in granata di Kristjan Asllani può essere già arrivata alla conclusone. E col Verona non ha giocato

L’avventura al Torino di Kristjan Asllani potrebbe essere già giunta al capolinea. Se l’esclusione dalla partita contro il Verona può essere considerato più il primo indizio (è rimasto in panchina per tutta la partita), il secondo è arrivato dalle parole di Beppe Marotta prima del calcio d’inizio di Inter-Bologna: “Asllani? È un prestito fatto con il Torino, non abbiamo ancora parlato. Valuteremo, è un nostro patrimonio e dobbiamo cercare di rispettare il valore del giocatore. Se non ci fossero le condizioni per proseguire là, troveremo un’altra sistemazione”.

Calciomercato Torino: Asllani può tornare all’Inter

Baroni, interrogato proprio sulla questione Asllani in conferenza stampa, ha preferito sorvolare, limitandosi a dire: “Non voglio fare nomi di giocatori che possono essere sul mercato, ma è chiaro che oggi ho dato un segnale”. Ma era stato Gianluca Petrachi a esprimere la delusione per il rendimento del regista albanese: “Ci aspettiamo molto di più da parte sua, è un giocatore importante e deve dimostrare sul campo di essere un titolare. Ma quello che vale per lui vale per tanti altri”.

Nei prossimi giorni i dirigenti di Torino e Inter si troveranno per parlare del futuro di Asllani, se l’Inter troverà una nuova sistemazione per il centrocampista, il suo addio diventerà certo.