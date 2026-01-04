Il serbo non prenderà parte nemmeno alla gara del Bentegodi: il problema fisico potrebbe celare possibili scenari di mercato

Ilic non sarà tra i convocati per la sfida di Verona. Il serbo è attualmente alle prese con il recupero da un infortunio muscolare, ma la sua assenza potrebbe anche celare possibili scenari di mercato. Non è un segreto, infatti, che il centrocampista sia in uscita dal Torino e, proprio per questo, il forfait contro il Verona potrebbe rappresentare un indizio in vista di una possibile cessione nelle prossime settimane. Il fatto che non sia al meglio rende, a maggior ragione, ancora più plausibile l’idea che lo si voglia preservare in vista di una possibile partenza.

Ilic ai margini del Torino

Nel corso della sua esperienza al Torino, Ilic ha vissuto diversi momenti di contrasto con gli allenatori che si sono succeduti sulla panchina granata. Nonostante Baroni abbia spesso speso parole di stima nei suoi confronti, la permanenza del centrocampista fino al termine della stagione non è più così scontata. La società, nelle prossime settimane, cercherà infatti di piazzare il giocatore sul mercato con l’obiettivo di recuperare almeno in parte l’importante investimento effettuato nel 2023, quando Ilic fu acquistato dal Verona per circa 18 milioni di euro. Una cifra rilevante che il serbo non è ancora riuscito a giustificare sul campo.

La Lazio principale candidata

Al momento, una delle piste più calde per la cessione di Ilic porta alla Lazio, con l’ipotesi di uno scambio di prestiti che coinvolgerebbe Belahyane. L’interesse della squadra della capitale per il serbo non è nuovo, dal momento che il classe 2001 è proprio uno dei giocatori che era già stato seguito da Sarri in passato. Nonostante l’interesse della Lazio, il Torino attenderà altre possibili proposte prima di prendere una decisione per il futuro di Ilic, e con lo svolgersi del mercato, i granata cercheranno di trovare l’offerta più vantaggiosa che possa permettergli di assicurarsi, seppur minimo, un margine di guadagno.