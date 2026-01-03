Calciomercato Torino / I dialoghi tra Petrachi e Fabiani proseguono: entrambi i club vorrebbero anche il diritto di riscatto

Proseguono i contatti tra Torino e Lazio per il possibile scambio tra Ivan Ilic e Reda Belahyane. Maurizio Sarri, tecnico dei biancocelesti, segue da diverso tempo il centrocampista serbo e la possibilità di averlo già a gennaio potrebbe permettere all’allenatore di ampliare la varietà nel reparto di centrocampo. D’altra parte il Torino, non ha intenzione di cedere una delle proprie mezzali senza prendere un sostituto e per questo ha chiesto informazioni sul centrocampista marocchino che Marco Baroni conosce molto bene, avendolo già allenato al Verona e alla Lazio.

La formula del trasferimento

I dialoghi tra le parti negli ultimi giorni si sono fatti più fitti con i due ds, Petrachi e Fabiani, che hanno iniziato a lavorare su un possibile scambio di prestiti, che permetterebbe a ciascun club di rinforzare temporaneamente la propria rosa senza impegni immediati a titolo definitivo. Ma a fine stagione il discorso potrebbe cambiare: Petrachi non ha intenzione di chiudere trattativa in entrata sulla base di prestiti secchi – come la vicenda Marianucci insegna – e per questo il Torino vorrebbe avere un’opzione per il riscatto di Belahyane. Un discorso simile vale anche per la Lazio: i biancocelesti stanno lavorando per avere anche il diritto di riscatto del castellino di Ilic (il sui contratto con i granata scadrà nel 2027).

Calciomercato Torino: Ilic-Belahyane la trattativa prosegue

Tuttavia, si tratta ancora di una fase preliminare della trattativa: solo nelle prossime giornate, con il mercato ufficialmente in pieno svolgimento, le due società proveranno a portare avanti in maniera più concreta la trattativa, monitorando con attenzione le condizioni dei giocatori e valutando ogni dettaglio tecnico e contrattuale. L’obiettivo di entrambe le parti è quello di trovare un’intesa che possa soddisfare le esigenze dei club senza compromettere i piani per la seconda parte della stagione.