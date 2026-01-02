L’esterno di proprietà del Torino ha già terminato la sua avventura in prestito, resta su di lui un’altra squadra toscana

Termina con diversi mesi di anticipo il prestito di Dell’Aquila all’Arezzo. L’esterno offensivo granata tornerà a Torino nei prossimi giorni, ma non è esclusa una sua nuova partenza entro la fine del mercato.

Dopo appena due presenze in campo, e una sola rete realizzata, il giocatore di proprietà del Torino ha dovuto salutare la squadra con cui ha intrapreso la stagione 2025/2026. A dare la notizia è stato proprio l’Arezzo attraverso un comunicato: “La S.S. Arezzo rende noto che, il calciatore Francesco Dell’Aquila rientrerà al Torino FC 1906, terminando consensualmente e anticipatamente l’accordo di prestito. La società desidera ringraziare il calciatore per la dedizione espressa in questi mesi vissuti assieme, augurando al ragazzo un felice proseguimento della carriera professionale”.

Dell’Aquila resta in uscita

Nonostante si sia appena conclusa l’esperienza di Dell’Aquila all’Arezzo, un’altra squadra sarebbe già interessata a ingaggiare il giocatore in prestito per la seconda parte di stagione. Il Pontedera, attualmente tra le ultime posizioni del campionato di Serie C, vorrebbe inserirlo nella propria rosa entro la chiusura del mercato. Se l’operazione andrà in porto, Dell’Aquila avrà l’occasione di mettersi in mostra e ritrovare continuità in campo, con l’obiettivo di rilanciare la propria stagione.