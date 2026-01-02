Ecco quali sono le principali trattative di mercato delle squadre di Serie A in vista della ripresa del campionato

Con l’apertura del mercato, tutte le squadre di Serie A avranno l’occasione di cercare di rinforzare la propria rosa per intraprendere al meglio la seconda parte di stagione.

La Lazio da oggi avrà finalmente la possibilità di tornare a trattare per cercare di inserire nuovi giocatori di talento all’interno della rosa. Per farlo però, i biancocelesti hanno iniziato la loro campagna cedendo Castellanos, l’attaccante di riferimento della squadra della capitale. Lo spagnolo nei prossimi giorni firmerà per il West Ham, e a quel punto, la trattativa per il giocatore potrà definirsi ufficiale. La sua cessione porterà nelle casse della Lazio circa 30 milioni, un discreto bottino che permetterà alla squadra di Sarri di poter agire tranquillamente sul mercato per cercare di portare nuovi giocatori di qualità.

Una nuova punta per il Milan

Dall’inizio della sua esperienza al Milan, Allegri in questa prima parte di campionato ha faticato a trovare una prima punta di ruolo. Nonostante recentemente Nkunku abbia alzato il livello delle sue prestazioni, i rossoneri hanno comunque comunicato l’acquisto di Niclas Fullkrug dal West Ham, in prestito con diritto di riscatto. L’attaccante tedesco, dopo un inizio di stagione sfortunato, costellato da diversi infortuni, inizierà oggi un nuovo capitolo della sua carriera, il primo in Italia.

La Fiorentina cerca rinforzi dal mercato

Tra le squadre che necessitano di rinforzi c’è la Fiorentina, attualmente ultima in classifica. La dirigenza dopo l’avvio negativo di Pioli ha già provveduto a nominare Vanoli come nuovo tecnico, ma dopo i cambi in panchina, i viola cercheranno di rinforzare la rosa. Per farlo, la società è già vicina a ufficializzare l’arrivo di Solomon, attaccante classe 1999 che approderà in prestito con diritto di riscatto dal Tottenham.