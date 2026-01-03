Ecco quali sono le principali trattative di mercato delle squadre di Serie A in vista della seconda parte di stagione

Dopo aver ufficializzato l’arrivo di Solomon, la Fiorentina è tornata nuovamente sul mercato per cercare di individuare qualche altro possibile rinforzo per la rosa.

Su tutti, al momento Dominguez sembra essere uno dei nomi che piace alla dirigenza della viola. L’argentino di proprietà del Bologna dall’inizio del campionato ha partecipato solamente a 7 gare, e per questo un possibile trasferimento potrebbe andare anche incontro agli interessi del giocatore. Per cederlo però, Italiano tenterà di trovare prima un sostituto per il classe 2003, e in caso di arrivo, non sarà poi esclusa una possibile trattativa tra le due società.

La Juventus valuta un giocatore della Premier per la mediana

Dall’arrivo di Spalletti, la Juventus ha ritrovato una discreta serie di risultati utili, ma con la finestra del mercato aperta, la dirigenza bianconera farà il possibile per incrementare ulteriormente il tasso tecnico della rosa. Il principale obiettivo della società sarà quello di ottenere un mediano per dare maggiore qualità al centrocampo. Al momento, il principale indiziato sembra essere Guido Rodriguez, il giocatore di proprietà del West Ham con un valore stimato intorno ai 10 milioni di euro. L’argentino avrebbe già dato il via libera per il trasferimento, e la Juventus dovrà quindi ora sedersi al tavolo con la società degli “Hammers” per sviluppare la trattativa.

L’Inter cerca un sostituto per Dumfries

A seguito dell’operazione di Dumfries, l’Inter dovrà fare a meno di una preziosa pedina per diversi mesi del nuovo anno. La società nerazzurra con l’apertura del mercato tenterà quindi di trovare un sostituto per l’olandese. Al momento uno dei nomi sondati dalla dirigenza è quello di Cancelo. Il difensore di proprietà dell’ Al-Hilal sembra essersi allontanato dalla società, e per questo un suo trasferimento accontenterebbe sia il giocatore che le due società coinvolte. In prima battuta, il Barcellona sembrava essersi candidato come principale futura destinazione per il portoghese, ma nelle ultime ore, l’inserimento dell’Inter ha rimesso tutto in discussione.