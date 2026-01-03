Il difensore di proprietà del Torino potrebbe riprendere la stagione con una nuova squadra, dove troverebbe più spazio

Con l’apertura del mercato, emergono nuove notizie che potrebbero coinvolgere alcuni giocatori del settore giovanile del Torino attualmente in prestito.

Tra questi, Dellavalle, dopo aver condotto una stagione positiva, ha intrapreso il nuovo campionato al Modena in cerca di spazio e conferme. Tuttavia, presso la squadra emiliana, il difensore di proprietà del Torino ha faticato a confermarsi nelle rotazione della formazione titolare, e per questo, con l’inizio del nuovo anno non è esclusa una sua nuova partenza.

Pescara su Dellavalle

Il Pescara, attualmente fanalino di coda del campionato di Serie B, necessità di nuovi innesti dal mercato per cercare di raggiungere almeno la zona salvezza. Per farlo, la squadra abruzzese ha puntato su Dellavalle. Il difensore, dopo essere scivolato nelle gerarchie del Modena vedrebbe di buon occhio un possibile trasferimento in prestito fino a fine stagione in una squadra dove potrebbe avere più occasioni per giocare sul campo. Il trasferimento accontenterebbe sia il Pescara che il Torino, che vedrebbe in questo nuovo prestito la possibilità di far crescere ulteriormente il proprio giocatore.