Giovane, Isaac e Lucca: le principali trattative in entrata ed uscita della Serie A

Con l’inizio del calciomercato iniziano a scaldarsi le prime trattative, in Serie A è subito attiva la Lazio, che dopo non aver potuto fare mercato in estate ha approcciato la finestra invernale con grande intraprendenza e dopo aver ceduto Castellanos al West-Ham punta Giovane dell’Hellas Verona per rimpiazzarlo. Per tutelarsi da una possibile uscita in avanti, gli scaligeri sono in usura per Isaac, attaccante brasiliano, classe 2004, di proprietà dell’Atletico Mineiro. Il Napoli invece inizia pensando alle cessioni, interesse del Benfica per Lucca, l’attaccante cresciuto nelle giovani del Torino è finito sotto i riflettori del club portoghese. Si tratta per un prestito.

Il Barcellona ruba Cancelo all’Inter

Si sblocca invece la trattiva Cancelo, il terzino dell’Al-Nassr aveva avuto contatti anche con l’Inter, con cui già aveva giocato nella stagione 17/18, ma alla fine la direzione presa dal portoghese è stata verso la Spagna, più precisamente il Catalogna, al Barcellona, l’operazione è in chiusura.

La Juve invece continua il monitoraggio di Chiesa, ma il Liverpool vorrebbe una cessione a titolo definitivo, mentre i bianconeri rimarrebbero della volontà di ottenerlo solamente in prestito.

La Roma blinda Mancini e Cristante, il Genoa in lotta per un nuovo portiere

Intanto, la Roma di Gianpiero Gasperini guarda in casa propria, blindando attraverso due rinnovi di contratto le due bandiere giallorosse, Bryan Cristante e Gianluca Mancini. I due giocatori della formazione capitolina riceveranno un prolungamento del contratto (in scadenza nel 2027) fino al 2030.

Per l’ex-allenatore della Roma, Daniele De Rossi, invece, il Genoa cerca un nuovo portiere. La pista più calda è quella per il portiere dell’Al-Nassr Bento, che è però richiesto anche dal West-Ham: la volontà del portiere sembra essere quella di trasferirsi in Serie A.

In conclusione, la Cremonese lavora anche su Sebastiano Luperto per il reparto difensivo, il difensore rossoblù ritroverebbe Davide Nicola, già avuto in passato come allenatore. Da sempre Luperto rappresenta un’alternativa solida per i club del lato destro della classifica del campionato italiano, la Cremonese l’ha puntato.