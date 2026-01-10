Atalanta-Torino / Le parole del centrocampista del Torino, Emirhan Ilkhan, dopo la sconfitta dei granata a Bergamo

A commentare e ad analizzare la partita di Bergamo in sala stampa è Ilkhan. Il centrocampista turco è entrato nella ripresa dopo aver giocato le due partite precedenti da titolare. Nonostante i problemi fisici degli ultimi giorni è riuscito a ritagliarsi spazio anche contro l’Atalanta.

La conferenza stampa

C’è delusione per il primo tempo?

“Abbiamo iniziato male la partita, forse un po’ di stanchezza, negli spogliatoi abbiamo parlato ed è cambiato tutto nel secondo tempo. Siamo tristi e dispiaciuti, ora abbiamo la Coppa Italia a Roma e vogliamo vincere, le prossime due partite, sempre con la Roma, sono importanti”

Sei da tempo al Torino: nelle ultime partite stai giocando partite di livello superiore. Cosa è scattato in te?

“Dopo tre mesi in cui non avevo giocato non è facile, ho patito un po’ la stanchezza per aver avuto poco spazio prima ma più gioco più sto meglio”.