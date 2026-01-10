Le parole del tecnico granata a seguito della sconfitta per 2-0 subita al New Balance Stadium contro l’Atalanta

Al termine della sconfitta per 2-0 contro l’Atalanta, il tecnico Marco Baroni ha commentato in conferenza stampa la prestazione della sua squadra: “Sicuramente dispiace, la squadra ha creato le occasioni per pareggiare. Dopo il gol subito la squadra è scesa dal punto di vista nervoso, abbiamo permesso all’Atalanta di palleggiare. Nel secondo tempo abbiamo giocato con un altro ritmo, abbiamo creato i presupposti per fare gol. E’ un atteggiamento che dobbiamo trovare per tutti i novanta minuti. Duvan è un ragazzo straordinario, lui ci teneva a rimanere in campo ma io ho fatto delle scelte. Secondo me era un momento in cui le punte avevano speso molto e c’era bisogno di energia. Ognuno ha fatto il suo lavoro, chi è entrato ha fatto molto bene. Non voglio responsabilizzare chi è stato sostituito, ma il ritmo è cambiato e abbiamo messo in difficoltà l’Atalanta come dovevamo fare dall’inizio. Ngonge è un giocatore che non da punti di riferimento e può dar fastidio. In questo momento sia io che la società dobbiamo fare delle valutazioni. Abbiamo partite ravvicinate, questo è un gruppo che ha difficoltà a giocare tante partite ravvicinate, per questo mi sembrava corretto fare dei cambi per tenere tutti pronti. Noi abbiamo subito i 2/3 dei gol in 5 partite, sicuramente dobbiamo lavorare sulla continuità per creare identità e avere una certa solidità. Siamo partiti con un nuovo progetto e sono molto fiducioso, so che ci sono delle cose che non vanno ma anche cose positive e sono convinto che la squadra migliorerà. Di questo sono certo. Stiamo lavorando su queste situazioni, con il Cagliari abbiamo preso un gol simile e c’è stata troppa passività. Questa palla va attaccata con più convinzione, anche se è stato un bel colpo di testa su una bella traiettoria. La squadra dopo questo gol ha perso un po’ di distanze, non usciva più e siamo mancati un po’ in questo. Ilkhan non stava benissimo, Tameze era la prima volta che giocava in quella posizione. Dobbiamo toglierci questa cosa di subire il gol dal punto di vista nervoso”.