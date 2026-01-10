Le parole di Raffaele Palladino, allenatore dell’Atalanta, dopo la vittoria per la sua squadra per 2-0 contro il Torino

Atalanta che in casa ha vinto 2-0 contro il Torino. A fine partita ha parlato ai microfoni di DAZN Raffaele Palladino: “Nel primo tempo siamo stati perfetti. Ho visto la squadra divertirsi e attaccare insieme. Abbiamo pressato alto il Torino e abbiamo avuto occasione di raddoppiare. Poi quando lasci queste partite aperte rischi ma non abbiamo sofferto. Mi è piaciuta la squadra che deve capire i momenti. Siamo soddisfatti e felici. Zalewski? Ragazzo che mi sorprende giorno dopo giorno per applicazione, qualità ed è sottovalutato. Per me più sta vicino alla porta meglio è. Non ci sanno stare tutti dentro al campo ma lui ci può stare. Gli manca la cattiveria di fare gol. Lui quando prende palla pensa a fare l’assist, ma deve iniziare a ragionare per fare il gol. Sono sicuro che crescerà ancora di più. Pasalic lo abbiamo abracciato e c’era tutto l’amore che abbiamo per lui in quell’abbraccio. Ha sofferto tanto per la perdita del padre e questa sera abbiamo corso per segnare insieme a lui. Se lo merita: momento emozionante”.