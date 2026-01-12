In vista del prossimo impegno di Coppa Italia, il tecnico della Roma ha rilasciato una serie di dichiarazioni su Sport Mediaset

A poco più di un giorno di distanza dagli ottavi di finale di Coppa Italia, il tecnico della Roma Gasperini ha parlato ai microfoni di Sport Mediaset per commentare l’imminente sfida contro il Torino: “Il Torino è una squadra molto solida, molto pericolosa. Magari non riesce ad avere la continuità per inserirsi in posizioni più alte di classifica però rimane sempre una squadra difficile, ostica da affrontare. In campionato è stata la nostra prima sconfitta, ricordo che quel giorno faceva un caldo incredibile, niente a che vedere con le temperature che incontreremo martedì sera”.