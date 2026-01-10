Le pagelle di Atalanta-Torino 2-0: la Dea piega i granata con i gol di De Ketelaere e Pasalic con un primo tempo pessimo del Toro

PALEARI 6: confermato titolare ancora una volta, per le partite in Serie A Baroni sceglie lui. Non può nulla sul gol di De Ketelaere. Nel primo tempo fa poi una bella parata su Zalewski al 35’. Grande intervento nel secondo tempo che manda il destro di Zappacosta sul palo. Non può niente nemmeno sul gol di Pasalic.

ISMAJLI 6.5: il migliore nella difesa granata. Tiene botta soprattutto nel primo tempo con la solita giusta attitudine. Promosso pienamente.

MARIPAN 6: sempre al centro nella difesa a 3 del Torino. Poche sbavature e una partita attenta la sua. Ci prova spesso andando in avanti.

COCO 6: il numero 23 del Toro parte così così ma poi cresce nella ripresa come tutta la squadra. Meno errori tecnici del solito per lui.

LAZARO 5.5: ancora a destra l’esterno austriaco. Solita partita, senza errori ma con poca spinta offensiva. Imprecisioni tecniche a go go. (85’ NJIE: SV).

VLASIC 5.5: nel primo tempo tocca pochi palloni e non si vede praticamente. Nella ripresa cresce ma non incide. Leggermente appanato.

TAMEZE 5: senza Asllani (sul mercato) e Ilkhan (non al meglio), gioca lui titolare in mezzo al campo. Ammonito al 25’ per fallo tattico su Zalewski. Nel complesso molta fatica in quel ruolo e palla che non è circolata. (57’ ILKHAN 6: ammonito al 62’ appena entrato per fallo su Zalewski. Nonostante ciò, buon impatto il suo).

GINEITIS 6: il lituano aveva saltato l’Udinese per un affaticamento muscolare ma torna subito titolare, complice anche la squalifica di Casadei. Primo tempo di corsa e sacrificio. Continua il copione nel secondo.

ABOUKHLAL 6: terza partita di fila sulla fascia sinistra da titolare per il numero 7 granata. Può spingere e fare di più ma copre bene e si applica. (85’ BIRAGHI 4.5: entra male in campo. Regala a Pasalic il pallone del raddoppio e lo insegue molto lentamente. La testa è altrove).

NGONGE 6: nel primo tempo è il più vivace nell’attacco granata. Buoni spunti nonostante il poco possesso palla. (57’ ADAMS 6: entra bene in campo e fa il suo).

ZAPATA 5: il capitano del Torino torna titolare ma la sua partita non parte bene. Al 13’ De Ketelaere lo anticipa di testa su corner e segna l’1-0. Non entra in partita e Baroni lo toglie nel secondo tempo. Il 91 tutt’altro che felice al momento del cambio. Non è in condizione. (57’ SIMEONE 6.5: sfiora il gol al 75’ ma Carnesecchi fa un miracolo. Dal suo ingresso è cambiata la partita).

BARONI 5: 20 formazioni diverse in 20 partite. Altro gol preso su calcio d’angolo. Peggiore difesa della Serie A. Unica squadra a fare sempre 5 cambi in tutte le gare che ha giocato. Continua a parlare giustamente di lavoro, ma siamo oltre al giro di boa… Tanti punti di domanda.