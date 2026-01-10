Sintesi e commento della partita Atalanta-Torino, valida per la ventesima giornata di Serie A: Palladino contro Baroni

Ventesima giornata di Serie A: Atalanta-Torino. Palladino schiera gli 11 che trapelavano alla vigilia e in attacco c’è Krstovic: Scamacca recupera ma è in panchina. Baroni invece sorprende e manda Adams e Simeone in panchina: giocano Zapata e Ngonge. Gineitis titolare con Casadei squalificato. Pronti, via: Torino sotto. Ennesimo gol subito da calcio d’angolo. Batte Bernasconi e De Ketelaere stacca di testa sul primo palo, anticipando Zapata e battendo Paleari al 13′. Al 18′ ci prova Zalewski dopo una bella azione personale ma calcia alto con il destro da fuori. Prima occasione da gol del Torino con Gineitis al 20′. Servito da Ngonge, calcia da fuori area con il mancino ma palla alta di poco. Ammonito al 25′ Tameze per fallo su Zalewski in ripartenza. Paleari al 26′ blocca il colpo di testa di Krstovic. Tanti falli del Toro e tanta fatica in campo. L’Atalanta fa tutto quello che vuole. Al 35′ ottima parata di Paleari su Zalewski imbucato da Ederson che si era trovato a tu per tu con il portiere granata. Al 42′ infortunio per Djimsiti: al suo posto entra Hien in campo. Zapata ci prova di testa al 45′ su cross di Tameze ma Carnesecchi blocca. 3 minuti di recupero. Torino in netta difficoltà, in balia del gioco dei nerazzurri. Finisce 1-0 il primo tempo. Molto male.