Atalanta-Torino, la diretta della partita di Serie A 2025/2026: prepartita, formazioni ufficiali e tabellino

Giornata numero 20 di Serie A 2025/2026: Atalanta-Torino. Marco Baroni contro Raffaele Palladino. L’Atalanta è reduce dalle vittorie contro Bologna e Roma e vorrà proseguire nel suo percorso di ritrovata fiducia grazie all’arrivo di Palladino. Torino che invece viene dalla deludente sconfitta contro l’Udinese all’Olimpico. Ora l’Atalanta: calcio d’inizio alle ore 20.45 di sabato 10 gennaio 2026. Segui la diretta su Toro.it.

Atalanta-Torino: il prepartita

Ore 18.45 Mancano due ore al fischio d’inizio della sfida tra Atalanta e Torino della New Balance Arena. Le squadre non sono ancora attivate allo stadio ma sono attese nella prossima mezz’ora: a seguire i calciatori di Torino e Atalanta faranno la solita ricognizione sul terreno di gioco prima di guadagnare gli spogliatoi e prepararsi per il riscaldamento. Già tanti i tifosi intorno all’impianto bergamasco: i cancelli si sono aperti.

Atalanta-Torino: le probabili formazioni

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Ahanor, Scalvini; Zappacosta, Ederson, De Roon, Bernasconi; De Keteleare, Zalewski; Krstovic. A disp. Sportiello, F. Rossi, Hien, Sulemana, Kolasinac, Maldini, Samardzic, Scamacca, Pasalic. All. Palladino.

Torino (3-5-2): Paleari; Ismajli, Maripan, Coco; Lazaro, Vlasic, Tameze, Anjorin, Aboukhlal; Adams, Simeone. A disp. Israel, Popa, Biraghi, Sazonov, Dembélé, Asllani, Ilkhan, Acquah, Gineitis, Ngonge, Nkounkou, Njie, Zapata. All. Baroni.

Atalanta-Torino: dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro potrà essere visto su DAZN ma anche su Sky Sport e in streaming su Sky Go. Per accedere ai contenuti sarà necessario essere in possesso di un abbonamento.

Atalanta-Torino: la diretta

Calcio d’inizio alle 20:45

Atalanta-Torino: le formazioni ufficiali

In attesa di comunicazione